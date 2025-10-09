Le secteur privé ivoirien a rendu un vibrant hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, le 8 octobre, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody.

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a salué le leadership et le charisme du Chef de l'État ainsi que son engagement constant en faveur de la transformation économique de la Côte d'Ivoire, le 8 octobre 2025, au cours d'une cérémonie d'hommage organisée par le secteur privé à Cocody.

« Le Président Alassane Ouattara est un grand travailleur. Il oeuvre sans relâche pour redonner à la Côte d'Ivoire sa vraie grandeur portée par le secteur privé et la rigueur de l'administration », a déclaré le chef du gouvernement.

Selon Beugré Mambé, les progrès économiques du pays sont le fruit d'une synergie entre les secteurs public et privé. Il a insisté sur l'importance stratégique du secteur privé dans la construction d'un État prospère. Il a indiqué que la force d'un pays repose sur son secteur privé.

C'est pourquoi le gouvernement lui accorde une attention particulière et l'accompagne dans sa conquête de nouveaux marchés, notamment dans les pays anglophones.

Le Premier ministre a également évoqué les grands projets qui seront en cours, notamment l'extension du port de San Pedro et la création d'une ligne ferroviaire qui part du port pour aboutir au Mali, en passant Odienné. Il a révélé que le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030 mobilisera des ressources colossales, dont 75 % seront destinées au secteur privé.

« Sur cette période, nous prévoyons une croissance économique moyenne de 7,2 à 7,3 %. Et si les secteurs stratégiques comme le gaz et les mines sont performants, la Côte d'Ivoire connaîtra une ascension fulgurante ».

Zoumana Coulibaly, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) et président du comité d'organisation, a expliqué que cet hommage est le reflet d'une gratitude profonde pour les réformes engagées depuis 2011. « Sous le leadership du Président Ouattara, le secteur privé s'est relevé, structuré, financé, numérisé, puis exporté », dit-il.

Il a égrené les résultats marquants, à savoir le nombre d'entreprises créées qui est passé de 6 487 en 2011 à 25 000 en 2023. Les investissements directs étrangers ont été multipliés par cinq, atteignant 1,75 milliard de dollars en 2023.

Le taux d'investissement est passé de moins de 10 % à plus de 25 %. Le secteur privé finance aujourd'hui 75 % du développement national. Il a également salué l'amélioration du climat des affaires, la modernisation des infrastructures et l'attractivité retrouvée du pays : « La Côte d'Ivoire représente aujourd'hui 40 % du Pib de l'Uemoa, avec 44 % d'accès à l'eau potable. Ces indicateurs traduisent une transformation structurelle profonde ».

Le président de la Cci-CI, Faman Touré, porte-parole des acteurs du secteur privé, a précisé que cette cérémonie visait à célébrer les grandes réalisations ayant profondément impacté les différents secteurs d'activité des entreprises.

Il a souligné la hausse des échanges commerciaux entre 2024 et 2025, le développement du secteur hôtelier, les réformes dans le secteur informel et la dynamique de l'investissement privé. « Nous réaffirmons notre engagement indéfectible à accompagner l'État dans les nouveaux défis. Nous voulons créer de la richesse pour faire rayonner la Côte d'Ivoire », a-t-il laissé entendre.

Les acteurs du secteur privé ont remis au Premier ministre le bilan des actions gouvernementales en faveur du secteur privé sur la période 2011-2025 ainsi qu'un don de 120 millions de Fcfa destiné au Président de la République.