Afrique: Sommet des filles de Dakar 2025 - La voix de la jeunesse congolaise au rendez-vous

Six jeunes délégués, Lucia, Frédéric, Rebecca, Euverte, Shekinha et Charly se sont envolés le 9 octobre pour le Sénégal afin de représenter le Congo au grand rendez-vous régional organisé par l'Unicef Africa. Leur mission : porter haut les voix des filles et contribuer à la construction d'un monde où l'égalité, la justice et les droits des enfants ne sont plus des idéaux, mais une réalité.

Prévu du 10 au 11 octobre à Dakar, le sommet réunit plus de 250 jeunes acteurs du changement venus de 24 pays africains et se veut un espace d'échanges et d'engagement collectif. Il fait suite à plusieurs consultations menées à travers le continent sur des thématiques essentielles : éducation, santé, nutrition, protection et participation des filles. À Dakar, ces voix seront au coeur des discussions pour inspirer des actions concrètes et renforcer les politiques publiques en faveur des enfants, notamment des filles.

La délégation congolaise incarne cette diversité et cette détermination. Lucia, 16 ans, présidente du Parlement des enfants du Congo, rêve d'un monde où les filles sont pleinement reconnues comme des leaders et actrices du changement. Rebecca, 18 ans, vivant avec un handicap lié à l'albinisme, milite pour que toutes les filles, y compris celles vivant avec un handicap, aient les mêmes chances. Grâce Frédéric, également âgée de 18 ans, aspire à devenir ministre de la Jeunesse pour donner aux jeunes les moyens de participer aux décisions nationales. Quant à Euverte, un jeune garçon de 13 ans, passionné par la protection du climat, il défend un engagement mixte où filles et garçons avancent ensemble vers un avenir plus juste et durable.

Le Sommet des filles de Dakar 2025 se veut bien plus qu'un forum : c'est un mouvement. Un moment où la jeunesse africaine prend la parole pour bâtir des solutions adaptées à ses réalités. En unissant leurs voix, ces adolescents du Congo rappellent qu'aucun progrès n'est possible sans l'inclusion, l'écoute et la reconnaissance du potentiel des filles. À Dakar, ils ne porteront pas seulement les couleurs du Congo, mais aussi l'espoir de tout un continent.

