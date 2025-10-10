Afrique: Congo Awards 2025 - Plusieurs artistes africains nominés

La troisième édition du trophée de l'excellence panafricaine Congo Awards se tiendra le 14 décembre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Son comité d'organisation a dévoilé sur sa page officielle la liste des différentes catégories nominées.

L'édition de 2025 de Congo Awards affiche plusieurs catégories, à savoir l'excellence entrepreneuriale, l'impact et la passion, l'engagement jeunesse à travers l'implication dans l'orientation et la participation au développement, les modèles artistiques dans leur globalité, l'orientation éducative ainsi que la création et les sociétés culturelles qui mènent dans leur fonctionnement une politique culturelle importante et qui accompagnent les projets artistiques, etc. Les nominés aux différentes catégories viennent des pays tels que le Congo, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burkina Faso, la Tanzanie, l'Angola et bien d'autres pays.

Manifestation pluridisciplinaire qui transcende les barrières culturelles, sociales, historiques et géographiques, Congo Awards est une soirée panafricaine de prestige qui prime l'excellence et fait la promotion ainsi que la valorisation de la culture africaine dans toute sa diversité. Les attributions des différents prix s'obtiennent d'après un critère global qui s'applique à chacun d'eux selon le domaine de compétence de tout individu, d'un sondage et d'une analyse faite par le comité du jury qui réceptionne les diverses candidatures. Une catégorie peut recevoir plusieurs propositions et candidatures, mais le choix et la décision finale reviennent au comité du jury qui départage toutes les promotions en gardant une seule qui deviendra lauréate.

Congo Awards fait rêver, stimuler les sens, propose de nouvelles façons de percevoir le monde, crée des ponts entre les peuples en favorisant le dialogue interculturel constructif capable d'unir et non de diviser.

En tant que lien identitaire, la manifestation incite les pouvoirs publics et les collectivités locales à prendre en compte la dimension culturelle dans les politiques de développement afin de forger le sentiment d'appartenance à un même peuple, à une même culture pour une citoyenneté responsable, consciente de certains enjeux de l'heure tels que la mixité culturelle, les traditions et croyances, l'environnement...

Depuis ses précédentes éditions, Congo Awards a pris une nouvelle dimension pour devenir un événement culturel majeur, proposant de s'immerger dans la créativité africaine. Si la musique reste le vecteur essentiel de l'événement, un large éventail d'activités pluridisciplinaires est proposé afin de permettre une meilleure compréhension et une connaissance de la réalité culturelle de la musique en Afrique.

En outre, cet événement est créé pour produire et faire connaître les artistes africains. Sa mission est de promouvoir et de favoriser les musiques des jeunes artistes africains en pleine expansion dans un contexte de pluralisme. Congo Awards se veut également un cadre idéal d'échange sur les collaborations culturelles, le dialogue et le tourisme interculturel.