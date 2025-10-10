Madagascar: Manifestations de la Gen Z - Anosy, Mahamasina et Anosibe restent sous haute tension

Tensions persistantes dans la capitale. Anosy, Mahamasina et Anosibe, épicentres d'affrontements entre manifestants de la Gen Z et forces de l'ordre, restent sous haute surveillance.

L'atmosphère reste tendue dans la capitale, notamment dans les quartiers d'Anosy, Anosibe et Mahamasina, où les manifestations se succèdent sans relâche. Hier encore, des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants regroupés autour du mouvement Gen Z Madagascar, appuyés par des syndicalistes, artistes, influenceurs et citoyens engagés.

Tous réclament la démission du président de la République. Le rassemblement a débuté à Antanimbarinandriana, point de départ d'une marche pacifique en direction d'Ambohijatovo. Mais la tentative a rapidement été stoppée par les forces de l'ordre qui ont dispersé les manifestants à coups de grenades lacrymogènes. Selon plusieurs journalistes présents sur place, les tirs ont été effectués « sans sommation », alimentant la tension sur le terrain. Des véhicules blindés ont également été mobilisés pour contenir la foule.

Arrestation musclée

L'un des moments marquants de la journée a été « l'arrestation musclée de Mikolo », figure du mouvement. Son interpellation à Anosy, dans une atmosphère déjà électrique, a provoqué une vague d'indignations. Alors que certains dénoncent une manoeuvre d'intimidation, un responsable proche de la Présidence a affirmé que cette arrestation avait pour but de « le protéger d'une tentative d'assassinat ». Une version que beaucoup remettent en question.

« Ont-ils vraiment besoin de le brutaliser pour le protéger ? », s'interroge une militante présente lors de l'arrestation. Le mouvement Gen Z Madagascar a d'ailleurs réagi vivement, accusant les autorités de vouloir étouffer toute forme d'expression pacifique. « Il n'a commis aucun crime, il a simplement exprimé son opinion. Si c'est ainsi qu'ils traitent les jeunes qui parlent pacifiquement, alors que nous restera-t-il quand tout le monde se taira ? », a déclaré un membre du mouvement sur les réseaux sociaux. En tout cas, les forces de l'ordre ont effectué d'autres arrestations vers la fin de l'après-midi. Le nombre de blessés commence également à s'alourdir.

Montée de violence

À Ambohidahy, les manifestants, après avoir été dispersés, se sont repliés vers Anosy, près de l'hôpital HJRA où ils ont érigé des barricades de fortune avec notamment une benne à ordures. Dans le même temps, la tension est montée d'un cran à Mahamasina, où des échanges de jets de pierres et de tirs de gaz lacrymogènes ont été rapportés.

À Anosibe, les protestataires ont bloqué certaines artères à l'aide de barrages artisanaux, accentuant la pression dans cette zone populaire. Face à cette situation, les commerçants de Mahamasina ont dû « ranger précipitamment leurs marchandises », redoutant une montée de violence. La crainte d'un débordement généralisé gagne en effet du terrain, à mesure que les manifestations prennent de l'ampleur.

Le climat social demeure fragile. Alors que les revendications portent essentiellement sur la justice sociale, les droits fondamentaux, l'amélioration des conditions de vie et la démission du président Andry Rajoelina, la réponse des autorités semble de plus en plus répressive. Quoi qu'il en soit, l'appel à une grève général lancé par le mouvement Gen Z reste pour le moment au stade d'une simple annonce. Les fonctionnaires restent jusque-là prudents par rapport à l'évolution de la situation.