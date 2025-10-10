Togo: Industrie - Un plan de transformation massif lancé avec l'ONUDI

L'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) a présenté jeudi à Lomé les grandes lignes de son Programme de Partenariat Pays (PCP) 2025-2029.

Objectif : accélérer l'industrialisation du Togo, soutenir la croissance économique et contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), notamment l'ODD 9 sur l'industrialisation durable et l'innovation.

Ce PCP repose sur six grands piliers :

Renforcement de la gouvernance industrielle et des capacités institutionnelles ;

Développement du capital humain et des compétences industrielles ;

Promotion des chaînes de valeur agro-industrielles et aménagement du parc industriel d'Agbélouvé ;

Déploiement de solutions énergétiques et environnementales durables ;

Mobilisation de ressources et d'investissements responsables ;

Renforcement des partenariats stratégiques publics et privés.

L'approche se veut intégrée, alignée sur les priorités du gouvernement togolais et la feuille de route 2020-2025.

Pour Tidiane Boye, représentant pays de l'ONUDI, ce programme est le fruit d'un dialogue approfondi avec les acteurs nationaux. Il vise à créer des emplois de qualité, favoriser le transfert de savoir-faire, stimuler les exportations industrielles et diversifier l'économie.

« Le PCP offre un appui sur mesure fondé sur les priorités du Togo. Il s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle de l'économie nationale », a-t-il affirmé.

Un levier stratégique pour l'État

Le gouvernement salue cette collaboration comme un levier pour renforcer la compétitivité des entreprises, valoriser les matières premières locales et mieux intégrer les femmes et les jeunes dans le tissu économique.

« La politique industrielle de l'État est essentielle pour dynamiser nos exportations et protéger nos industries locales », a souligné Atsouvi Yawo Sikpa, représentant la ministre déléguée chargée de la promotion des investissements et de l'industrie.