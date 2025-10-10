Dakar — Le Salon de l'intelligence artificielle en Afrique est prévu le 25 et 26 novembre 2025 au Musée des Civilisations Noires sous le thème : l'intelligence artificielle et souveraineté numérique : une ambition Africaine pour un future éthique, durable et compétitif, a annoncé la coordinatrice générale de l'événement, Wédi Kane Ndiaye, jeudi à Dakar.

Au programme, des panels avec des thématiques sur l'éducation, la santé, le transport, l'industrie, la finance, l'innovation entre autres, a t-elle précisé lors d'un panel d'échanges tenu en prélude à cet événement.

A l'initiative du Salon international des algorithmes, des sciences, technologies et de l'innovation du Sénégal (SALTIS) le panel préparatoire sous forme de "after work", a été organisée pour échanger sur les opportunités et défis en vue d'une "intégration maîtrisée et humanisée" de l'IA dans l'éducation, a t-elle dit.

"Nous sommes là aujourd'hui pour échanger sur les tenants, les aboutissants mais aussi ce qu'il faut considérer en termes d'opportunités et de défis pour une intégration maîtrisée et humanisée de l'intelligence artificielle (IA) et de ses algorithmes dans l'éducation", a confié Ndiaye dia, ingénieur de formation, cofondateur du SALTIS.

Le panel axée sur le thème : "l'intelligence artificielle dans l'éducation : enjeux, défis et solutions" s'inscrit dans le cadre des activités préparatoires du "grand Salon de l'intelligence artificielle en Afrique", a t -il dit.

"Quand nous parlons de l'humanisation de l'IA dans l'éducation, c'est qu'on puisse avoir des solutions d'IA qui sont accessibles aussi bien aux enseignants qu'aux élèves pour que ces derniers puissent les utiliser pour préparer leurs cours, générer du contenu et générer de nouveaux schémas d'évaluation", a expliqué M. Dia.

Il s'agit également, a t -il souligné, à travers ces échanges de rendre l'Intelligence artificielle accessible aux élèves pour qu'ils puissent les utiliser pour pouvoir apprendre, comprendre, mais surtout aussi être acteurs de leur processus d'apprentissage.

Pour Ndiaye Dia, le SALTIS a déjà joué un "très grand rôle dans la démocratisation de l'IA en menant des activités dans l'ensemble du territoire national pour donner l'opportunité a tous les citoyens de saisir les opportunités derrière cette technologie.

Il a aussi salué l'existence d'un cadre juridique qui protège la collecte et l'utilisation des données personnelles.