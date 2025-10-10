Cameroun: Présidentielle - Les craintes et les espoirs des électeurs à deux jours du scrutin

10 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Amélie Tulet

La campagne électorale touche à sa fin au Cameroun. Alors qu'environ 8 millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour désigner leur président dimanche 12 octobre, quelles sont leurs attentes à deux jours du scrutin ?

La campagne pour la présidentielle au Cameroun est entrée dans sa dernière ligne droite. Dans deux jours, dimanche 12 octobre, même si deux candidats ont annoncé se désister au profit d'un autre - en l'occurrence Bello Bouba Maïgari -, ils seront officiellement 12 à s'affronter dans un scrutin au cours duquel Paul Biya, le chef de l'État sortant aujourd'hui âgé de 92 ans, va briguer un huitième mandat après 43 années passées au pouvoir.

45:50 Spéciale Election au Cameroun 8h10-9h00

Alors que 8 millions d'électeurs environ sont inscrits sur les listes électorales selon Élécam, la commission électorale camerounaise, quelles sont leurs attentes, leurs craintes et leurs espoirs à la veille de l'élection ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« J'en ai marre, j'ai soif de changement, les choses ne marchent pas bien, il faut que le régime change », confie par exemple Adéran, un étudiant qui s'apprête à voter pour la première fois. Entouré de diplômés chômeurs, il est impatient de se rendre aux urnes.

« Je ne pense pas que le changement vienne du vote »

Sur le même campus, Flavien, lui, n'a pas pu récupérer sa carte d'électeur et s'est découragé : « Je ne vois pas de changement pour les Camerounais dans cette élection », déplore-t-il, tout comme Bertin, enseignant, qui ne croit pas non plus en cet exercice citoyen : « Je ne pense pas que le changement vienne du vote », affirme-t-il pour sa part, même s'il ira voter malgré tout : « Même une goutte d'eau dans l'océan, c'est quand même une goutte d'eau. Je ne sais pas si ma voix aura un impact, mais il faut le faire, c'est tout », reprend-t-il.

Alors qu'Olivier, lui aussi, a du mal à croire au processus, Johnson, au contraire, se dit serein - « Je suis très confiant : c'est mon pays ! », lance-t-il - tandis que Raymond souhaite assister à une forme de continuité : « Tout ce que je veux, moi, c'est la paix, donc je vais voter RDPC [le parti au pouvoir, NDLR] pour la stabilité », confie-t-il.

Quant à Michèle qui s'est décidée à voter pour la première fois à 38 ans, elle espère que tout sera fait pour assurer la crédibilité du scrutin. « Je crains qu'il n'y ait encore des fraudes, que le vote soit truqué. Il faut qu'il se déroule dans la transparence et que son résultat reflète exactement l'expression du peuple camerounais », dit-elle alors qu'Élécam a déclaré s'engager à organiser une élection apaisée, transparente, impartiale et inclusive.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.