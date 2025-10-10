Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 octobre 2025

revue de presse

Cinq ans après la CAPAR, l’Afrique renforce sa stratégie de restitution des avoirs illicites

Cinq ans après l’adoption de la Position africaine commune sur la restitution des avoirs (CAPAR), l’Union africaine a organisé, ce 9 octobre, un webinaire consacré à l’évaluation de sa mise en œuvre et aux défis persistants en matière de récupération des avoirs illicites.

L’événement, soutenu par la Commission de l’Union africaine, le Centre africain de développement (CoDA), l’Union panafricaine des avocats (PALU) et le Conseil consultatif de l’Union africaine sur la corruption (AUABC), a permis de rappeler l’objectif initial de la CAPAR. Il s’agit de renforcer les capacités nationales et régionales pour identifier, tracer, rapatrier et gérer les avoirs africains au bénéfice des citoyens du continent.

Les échanges ont mis en lumière la nécessité d’une meilleure coordination entre les institutions africaines, alors que la fragmentation des cadres juridiques et la faiblesse des mécanismes de coopération continuent d’entraver les efforts de restitution. (Source allAfrica)

RCI : Ouverture de la campagne pour la présidentielle

Le Conseil constitutionnel, le juge du scrutin présidentiel, a publié le lundi 8 septembre 2025, la liste définitive des candidatures à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. Le dossier de candidature de MM. Thiam et Laurent Gbagbo, tous deux radiés de la liste électorale, ont été rejetés.

Sur 60 dossiers de candidature, le Conseil constitutionnel a déclaré recevables cinq candidats pour ces joutes électorales, notamment M. Jean-Louis Billon, M. Ahoua Don-Mello, l’ex-Première dame Simone Ehivet, Mme Henriette Lagou et Alassane Ouattara, le président sortant.

Réunis au sein d’un Front commun, MM. Gbagbo et Tidjane Thiam, respectivement présidents du PPA-CI et du PDCI, les deux principaux partis de l’opposition ivoirienne, ont décidé d’unir leur force pour protester contre leur « exclusion » de la course à l’élection présidentielle d’octobre 2025. (Source apanews)

Afrique du Sud: Inquiet face aux tensions douanières, le secteur minier veut s’organiser

La ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, accueillait ces 8 et 9 octobre 2025 un rassemblement des acteurs du secteur minier du pays, pour parler de l’avenir de la filière. Et parmi les thèmes au cœur des discussions se trouvent les questions de reconfiguration géopolitique, après la guerre des droits de douanes lancée par le président américain et ses relations très tendues avec la nation arc-en-ciel, le tout ayant entraîné des conséquences dans le secteur des mines.

Bien que la hausse de 30% des tarifs douaniers imposée à Pretoria sur ses exportations américaines ne concerne pas les minerais, le secteur suit de près les décisions de Donald Trump et le climat d’instabilité qui s’installe. (Source RFI)

RDC : Tshisekedi tend la main à Kagamé pour la paix avec le Rwanda

Ce 9 octobre, lors d’un forum sur les investissements européens en Afrique à Bruxelles, le président congolais Félix Tshisekedi a lancé un message fort à son homologue rwandais, Paul Kagame.

Il a appelé à la paix dans la région, notamment dans l’est de la RDC. Le président congolais a dénoncé la reprise récente des combats entre les forces congolaises et le groupe armé AFC/M23.

Au cours de son allocution, Tshisekedi a déclaré : « J'ai vu le Président du Rwanda. C’est de lui que je parle. Je lance un appel à la paix, à tous, comme témoins. Arrêtons cette escalade. Faites arrêter les troupes du M23, qui ont été soutenues par votre pays. Cela a tué des milliers de personnes, des millions au fil des ans. L’histoire sera notre juge. Il est temps de changer. Nous devons nous concentrer sur la paix et la croissance. » (Source Africanews)

Accord UE-Maroc : 29 députés s’insurgent contre la dérive autoritaire de la Commission européenne

Le Parlement européen monte au créneau pour défendre ses prérogatives démocratiques face à une Commission européenne qui semble prête à tous les compromis pour servir les intérêts économiques au détriment du droit international et de la volonté des peuples.

L’affaire fait grand bruit à Bruxelles. Le 8 octobre 2025, 29 députés européens issus de différents groupes politiques ont adressé une lettre cinglante à Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, exigeant que la Commission soit réprimandée « officiellement et sans ambiguïté » pour avoir appliqué un nouvel accord commercial avec le Maroc sans consultation préalable du Parlement. (Source Afrik.com)

Afrique : CDM 2026 (Q) - L'Algérie, 4e pays africain qualifié

L'Algérie s'est qualifiée pour le Mondial 2026 ce jeudi 09 octobre 2025 en battant la Somalie (3-0) à Oran grâce à un doublé de Mohamed Amoura et un but de Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs.

L'Algérie, qui ne peut donc plus être rejointe en tête du groupe G, rejoint ainsi le Maroc, la Tunisie et l'Egypte en tant que pays qualifié. De quoi ravir Riyad Mahrez, qui a par ailleurs tenu a féliciter les fans pour leur aide tout au long des éliminatoires.

Pour l'Algérie, ce sera la cinquième participation après 1982 en Espagne, 1986 au Mexique, 2010 en Afrique du sud et 2014 au Brésil. (Source Deutsche Welle)

Salon de l'Intelligence Artificielle en Afrique les 25 et 26 novembre à Dakar

Le Salon de l'intelligence artificielle en Afrique est prévu le 25 et 26 novembre 2025 au Musée des Civilisations Noires sous le thème : l'intelligence artificielle et souveraineté numérique : une ambition Africaine pour un futur éthique, durable et compétitif, a annoncé la coordinatrice générale de l'événement, Wédi Kane Ndiaye, jeudi à Dakar.

Au programme, des panels avec des thématiques sur l'éducation, la santé, le transport, l'industrie, la finance, l'innovation entre autres, a-t-elle précisé lors d'un panel d'échanges tenu en prélude à cet événement. (Source APS)

Afrique-États-Unis : Le Burkina Faso affirme avoir refusé d’accueillir des expulsés de Donald Trump

Le ministre des Affaires étrangères burkinabè, Karamoko Jean-Marie Traoré, a affirmé que son pays avait refusé la proposition américaine. L’expulsion de personnes vers des pays tiers est l’une des mesures phares du président américain, Donald Trump, depuis son retour à la Maison-Blanche.

Le Burkina Faso a affirmé, le 9 octobre, avoir refusé d’accueillir des personnes expulsées des États-Unis. L’expulsion de personnes vers des pays tiers – dans lesquels elles n’ont souvent jamais vécu – est l’un des grands piliers de la politique anti-immigration de la nouvelle administration Trump.

En Afrique, l’Eswatini, le Ghana, le Rwanda et le Soudan du Sud ont accepté ces derniers mois des personnes expulsées par les États-Unis. (Source Jeune Afrique)

Bénin: La Cour constitutionnelle déclare irrecevable un recours sur l’Auto-parrainage

La Cour constitutionnelle du Bénin a tenu jeudi 9 octobre 2025, une audience plénière spéciale consacrée à plusieurs recours, dont celui introduit par Miguèle Houeto, Landry Angelo Adelakoun, Romaric Zinsou, Fréjus Attindoglo et Conaïde Akoudenoudje.

Les requérants contestaient des propos attribués au directeur général des élections relatifs à la possibilité d’un auto-parrainage pour les candidats à la présidentielle.

Selon leur requête, lors d’une séance de travail entre la Commission électorale nationale autonome (CENA) et des députés, le directeur général des élections aurait affirmé que « si l’on peut voter pour soi, l’on peut s’auto-parrainer ». (Source Beninwebtv)

Zambie - Transformation numérique : Le chef de l’Etat prône la cyber-souveraineté

Le président zambien Hakainde Hichilema a exhorté, le 7 octobre 2025, les dirigeants africains à accélérer la transformation numérique du continent, estimant que l’Afrique ne peut plus rester « à l’arrière de la file d’attente » en matière de développement.

S’exprimant à Lusaka, lors du troisième Sommet numérique annuel de l’Afrique, il a souligné le rôle crucial des plateformes numériques et des systèmes d’identité inclusifs dans l’amélioration des services publics.

Hichilema a également dénoncé la dépendance excessive aux plateformes étrangères, y compris dans les échanges entre pays africains, appelant à développer des solutions locales pour stimuler le commerce intra-africain et renforcer l’autonomie technologique du continent. (Source Africa 24)



