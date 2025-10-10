De nouvelles accusations de déstabilisation dans la Corne de l'Afrique : Addis-Abeba, accuse son voisin, l'Érythrée, ainsi que le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) de « préparer activement une guerre contre l'Éthiopie ». En réponse, l'Érythrée, ainsi que le TPLF, parti politique de la région du nord de l'Éthiopie, frontalière de l'Érythrée ont chacun dénoncé des mensonges et des allégations infondées.

L'Éthiopie a d'abord accusé l'Érythrée et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) de tentative de déstabilisation et d'ingérence. Elle leur reproche de financer les groupes armés qui se battent contre le gouvernement fédéral en région Amhara. Selon Addis-Abeba, ces activités cherchent à fragmenter l'Éthiopie. Une accusation officielle, formulée dans un courrier adressé au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

« Allégations infondées »

Réponse de l'Érythrée auprès de l'AFP : c'est une « mascarade mensongère ». Le ministre érythréen de l'Information, Yemane Gebremeskel précise que l'Éthiopie mène « une intense campagne de propagande depuis deux ans, visant à attiser ses ambitions irrédentistes ». Le TPLF a également rejeté les accusations et s'est dit « préoccupé par le fait que le gouvernement fédéral semble préparer une nouvelle guerre dans la région sur la base d'allégations infondées ».

Trouver un accès à la mer

Cela fait plusieurs mois que le Premier ministre éthiopien Abyi Ahmed ne cache pas ses ambitions de trouver un accès à la mer pour son pays. L'Érythrée l'accuse de convoiter son port d'Assab et s'est récemment rapprochée de l'Égypte qui entretient aussi des relations tendues avec l'Éthiopie. Des dissensions qui font planer le risque d'un nouveau conflit dans la Corne de l'Afrique.

L'Érythrée a obtenu son indépendance de l'Éthiopie en 1993 après une longue lutte armée. Puis un conflit sanglant - qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts - a opposé les deux pays de la Corne de l'Afrique entre 1998 et 2000 à cause de différends frontaliers.