Le TransformAfrica Summit 2025, le plus grand forum du continent consacré à la transformation numérique, se tiendra en Guinée, dans sa capitale Conakry, du 12 au 14 novembre 2025. L'événement, initialement prévu à une date antérieure et dans un autre pays (Kigali, au Rwanda), a été confirmé à Conakry par les organisateurs et le gouvernement guinéen.

Ce sommet est organisé par Smart Africa, l'alliance panafricaine qui œuvre à l'établissement d'un Marché Numérique Unique en Afrique d'ici 2030, en collaboration étroite avec le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique de la Guinée.

L'Intelligence Artificielle au centre des débats

Le thème principal de cette édition est « L'IA pour l'Afrique : Innover localement, impacter globalement ».

Selon les informations de Smart Africa, ce choix met l'accent sur le rôle de l'Intelligence Artificielle dans l'accélération de la souveraineté technologique du continent et le développement d'innovations adaptées aux réalités locales.

Les discussions de haut niveau attendues se concentreront sur plusieurs objectifs clés :

Définir les priorités africaines concernant l'IA et son encadrement éthique.

Identifier les cadres politiques et les partenariats qui peuvent stimuler l'innovation.

Promouvoir l'IA comme un levier pour l'inclusion numérique, l'égalité des genres et le soutien aux jeunes entrepreneurs.

Participation de haut niveau et objectifs nationaux

Le sommet devrait rassembler un parterre de participants de haut rang. D'après le Secrétariat Smart Africa, des chefs d'État, des ministres, des investisseurs et des leaders du secteur privé et des start-ups sont attendus pour façonner l'avenir de l'économie numérique africaine.

Selon Madame Rose Pola Pricemou, Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique, le Sommet permettra de valoriser la vision nationale Simandou 2040, qui vise à intégrer les technologies numériques et l'IA dans des secteurs fondamentaux comme l'éducation, la santé et la gouvernance.

Soulignant l'importance de l'événement, la ministre a affirmé, d'après Guinée360 : « Ce sommet dépasse notre ministère et même notre pays. Conakry sera, pendant trois jours, la capitale du numérique africain. »

Le TransformAfrica Summit 2025, comme ses éditions précédentes, est structuré autour de panels thématiques, d'ateliers, de forums d'investissement, d'une exposition de technologies et d'événements comme le concours Ms. Geek Africa, visant à valoriser les jeunes femmes brillantes dans le domaine technologique. L'événement est conçu pour être un lieu de rencontre stratégique visant à transformer la feuille de route numérique du continent.