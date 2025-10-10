Tunisie: Secteur automobile - Le pays structure sa réponse aux exigences de durabilité

Le secteur automobile tunisien opère un virage stratégique majeur. Ce qui relevait hier de la responsabilité sociétale constitue désormais un critère de sélection déterminant pour les grands constructeurs internationaux.

Issam Jemli le confirme sans détour. Le Directeur général de BONTAZ Tunisie et membre du comité directeur de la Tunisian Automotive Association (TAA) s'exprimait jeudi lors d'un panel consacré à l'impact de l'intelligence artificielle sur les industries africaines, dans le cadre du troisième African ESG Summit. Son message : les donneurs d'ordre n'acceptent plus de travailler avec des sous-traitants qui ne démontrent pas leur engagement environnemental, social et de gouvernance.

Face à cette pression concurrentielle, la filière s'est organisée. La TAA, fondée en 2016, concentre ses efforts sur le renforcement de la compétitivité des acteurs locaux. L'association a notamment mis au point un outil d'évaluation numérique permettant aux entreprises de mesurer leur niveau d'avancement sur les critères ESG.

Cet instrument interactif examine la performance des sociétés selon les trois dimensions classiques : environnement, social et gouvernance. Une approche méthodique qui permet d'identifier les axes d'amélioration prioritaires.

L'intégration de ces enjeux dépasse le cadre des initiatives privées. Le pacte de compétitivité conclu entre la profession et l'État tunisien en 2022 a été enrichi d'un sixième volet dédié spécifiquement à la durabilité. Cette inscription dans un accord officiel traduit la reconnaissance institutionnelle de ces transformations.

Les entreprises du secteur déploient leurs efforts sur deux terrains complémentaires. Le premier concerne la gestion des ressources et l'économie circulaire, avec pour objectif la réutilisation maximale des composants et matériaux. Cette logique répond simultanément aux impératifs écologiques et économiques.

Le second axe porte sur la montée en gamme technologique. Issam Jemli insiste particulièrement sur le développement local de systèmes électroniques et de logiciels embarqués. BONTAZ Tunisie réalise ainsi des travaux inspirés des standards Renault ou conçoit des solutions pour les véhicules de nouvelle génération.

La dynamique s'étend au-delà des acteurs établis. Des jeunes entreprises technologiques développent des solutions permettant de mesurer et réduire l'empreinte environnementale des industriels. Cette synergie entre acteurs traditionnels et startups alimente la transformation du secteur.

Pour l'industrie automobile tunisienne, l'équation est désormais limpide : la performance environnementale et sociale conditionne l'accès aux contrats internationaux. La durabilité s'impose comme variable stratégique, au même titre que la qualité ou les délais de production.