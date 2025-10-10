Afrique: Qualification au Mondial 2026 - La Tunisie vise la victoire face à Sao Tomé-et-Principe

Le sélectionneur national, Sami Trabelsi, a souligné que la confrontation avec le Sao Tomé-et-Principe, prévue vendredi à Radès, pour le compte de la 9e journée des qualifications de la Coupe du monde 2026, sera le match de la confirmation.

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi, en compagnie du joueur Nader Ghandri, Trabelsi a précisé que « même si la qualification est déjà acquise depuis la 8e journée, le match de demain demeure d'une grande importance pour maintenir une dynamique de victoire ». « Remporter les deux derniers matches contre le Sao Tomé-et-Principe et la Guinée Equatoriale donnerait une saveur particulière à notre qualification au Mondial », a-t-il affirmé. Il a ajouté que le reste des qualifications ne doit en aucun cas constituer une simple formalité, appelant les joueurs à prendre leurs adversaires au sérieux malgré l'inégalité des forces, notamment avec le Sao Tomé-et Principe, dernier du groupe sans le moindre point.

Trabelsi a, par ailleurs, considéré que le fait de conserver ses buts intacts reste un indicateur positif, estimant toutefois que l'équipe ne peut pas être à l'abri d'encaisser des buts en adoptant un jeu strictement défensif. « S'éloigner de notre surface et opter pour l'offensive est le meilleur moyen de limiter le danger quelque soit l'adversaire », a-t-il affirmé. Quant à l'effectif retenu pour les deux derniers matches, Le coach national a indiqué qu'il comptera sur les cadres habituels de l'équipe tout en intégrant progressivement de nouveaux éléments, notamment ceux ayant eu peu de temps de jeu lors des matches précédents.

A propos de la non convocation d'un autre attaquant pour remplacer Youssef Snana, Trabelsi a considéré qu'aucun renfort supplémentaire n'était nécessaire à ce poste, affirmant qu'il n'y a pas de place pour les décisions émotionnelles dans la sélection des joueurs, qu'ils évoluent dans le championnat local ou à l'étranger. Au sujet du défenseur du club slovène de Maribor, Omar Rekik, non retenu dans le Onze national, Trabelsi a souligné que « la question dépasse cette fois les considérations techniques, le joueur ayant précédemment décliné une convocation en équipe nationale ».

De son côté, le joueur Nader Ghandri a affirmé que la sélection tunisienne tentera de rester fidèle à sa réputation de ne jamais prendre à la légère chaque match, quelque soit l'enjeu. « Nous devons gagner pour confirmer notre qualification au Mondial et pour poursuivre notre série de résultats positifs en vue des prochaines échéances », a-t-il souligné. Concernant son positionnement sur le terrain, Ghandri a déclaré préférer évoluer en défenseur central, tout en précisant que le dernier mot revient au sélectionneur.