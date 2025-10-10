Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - L'Algérie valide sa qualification après douze ans d'absence

L'Algérie est qualifiée pour le prochain Mondial après avoir battu la Somalie ce jeudi 9 octobre à Oran dans le cadre de l'avant-dernière journée de la phase de qualification (3-0). Les Verts rejoignent le Maroc, la Tunisie et l'Egypte parmi les premiers qualifiés africains.

Leaders du groupe G avec 19 points, les Verts n'avaient besoin que de trois points pour sceller officiellement leur retour sur la scène mondiale. Et les joueurs algériens n'ont pas attendu très longtemps pour faire vibrer les tribunes du stade d'Oran.

Pour son septième but depuis le début des éliminatoires, Mohamed Amoura a profité d'un centre au second poteau tiré par Riyad Mahrez pour ouvrir le score dès la sixième minute. Mahrez a retrouvé ensuite le chemin des filets pour inscrire le deuxième but des Verts après un contrôle et une frappe puissante en pleine lucarne (19e). De la tête, toujours servi par Mahrez, Mohamed Amoura s'est offert un doublé en seconde période (57e).

Cette large victoire face à la modeste équipe de Somalie suffisait donc au bonheur de tout un peuple qui aura dû attendre douze années avant de voir ses joueurs fouler l'année prochaine les pelouses du prochain Mondial (11 juin au 19 juillet 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Mondial 2026 sera le cinquième de l'histoire des Verts. Pour le dernier, en 2014, l'Algérie avait disputé pour la première fois un huitième de finale de Coupe du Monde au Brésil face à l'Allemagne. Éliminés par le futur champion du monde, les Fennecs s'étaient inclinés lors des prolongations (2-1).

L'Algérie fut à l'époque la sixième nation africaine à passer le premier tour d'une Coupe du Monde après le Maroc (1986), le Cameroun (1990), le Nigeria (1994, 1998 et 2014), le Sénégal (2002) et le Ghana (2006 et 2010). Ensuite, les Algériens n'étaient pas parvenus à se qualifier pour l'édition 2018 en Russie et celle au Qatar en 2022.

Dans le même temps, la Guinée s'est imposée face au Mozambique (2-1). Mais le Syli National devait absolument compter sur une contre-performance de l'Ouganda face au Botswana pour espérer être encore en course. Mais l'Ouganda a gagné son match (1-0). La Guinée dit donc adieu à un espoir de qualification comme meilleure deuxième du groupe.