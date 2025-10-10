Tunisie: Mahdia - Plus de 200 agglomérations bénéficient du programme de désenclavement

TUNIS/Tunisie — Deux cent-treize agglomérations de la région de Mahdia ont jusque-là bénéficié du programme de désenclavement, a affirmé à la TAP, Leila Boualloucha, responsable de l'information et de la communication au gouvernorat.

Ce programme, initié par le gouverneur de Mahdia, Anis Laadhari, dès sa prise de fonction en septembre 2024, vise à lever les obstacles entravant la fluidité des déplacements des personnes et des activités économiques.

Ce programme est mis en oeuvre par les municipalités, sur la base de crédits inscrits dans leurs budgets, afin de réaliser des projets d'aménagement de pistes rurales prioritaires, en coordination avec les conseils locaux.

Selon Boualloucha, les 18 municipalités de la région ont mobilisé plus de 600 mille dinars dans le budget 2024, permettant l'aménagement et le revêtement de 40 km linéaires de pistes rurales au profit de 88 agglomérations.

Pour l'exercice 2025, le montant alloué a atteint près de 682 mille dinars, destinés à l'aménagement de 88 km de routes et de pistes.

Les travaux concernent aussi bien les pistes rurales que les routes, les ruelles et les quartiers, en particulier dans les délégations à forte densité démographique.

La responsable a souligné que le désenclavement ne signifie pas seulement l'élimination des obstacles naturels comme la boue ou l'accumulation des eaux de pluie mais surtout « l'ouverture de la voie au développement dans les zones défavorisées ».

Les agriculteurs et éleveurs des zones rurales rencontrent également des difficultés pour acheminer et commercialiser leurs produits, se procurer du fourrage ou transporter les malades, a-t-elle ajouté.

Pour Boualloucha, la mise en oeuvre du programme se poursuivra en 2026. Cette initiative a favorisé une dynamique et un esprit de coopération entre le gouverneur et les membres des conseils locaux, a-t-elle ajouté.