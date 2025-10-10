Soudan: Le Premier Ministre Dr. Kamil Idris arrive à Asmara

Le Premier Ministre, Dr. Kamil Al-Tayeb Idris, est arrivé aujourd'hui dans la capitale érythréenne, Asmara, pour une visite officielle de deux jours qu'elle en est la première depuis sa prise de fonctions en tant que Premier Ministre de la République du Soudan.

Il a été accueilli à l'aéroport international d'Asmara par le Ministre érythréen des Affaires étrangères, M. Osman Saleh, ainsi que par plusieurs hauts responsables et des membres de l'ambassade du Soudan dans la capitale érythréenne.

Cette visite vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères.

Le Premier Ministre doit s'entretenir avec le Président érythréen, M. Isaias Afwerki, sur les moyens de développer la coopération commune dans les domaines politique, économique et sécuritaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La délégation du Premier Ministre comprend le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'Ambassadeur Mohieddine Salem, le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khalid Al-Eisaer, ainsi qu'un certain nombre de conseillers.

Il est à noter que les relations soudano-érythréennes sont historiques, profondes et distinguées à plusieurs niveaux.

Les deux pays partagent des liens de voisinage et de destin commun, et l'Érythrée, gouvernement et peuple, a toujours soutenu et accompagné le Soudan dans sa marche vers la paix et la stabilité.