Le Soudan a affirmé son engagement total aux dispositions de la Convention de l'interdiction des armes chimiques et son souci constant pour les mettre en oeuvre avec sérieux, convaincu de l'importance des efforts internationaux visant à construire un monde libre d'armes chimiques et à renforcer la paix et la sécurité internationales.

La délégation de la République du Soudan a présenté hier sa déclaration devant la 110e session du Conseil exécutif de l'Organisation de l'interdiction des armes chimiques, dans le contexte du débat général.

Le communiqué a expliqué que le gouvernement du Soudan poursuit son engagement constructif avec les États-Unis d'Amérique concernant les allégations qu'ils ont annoncées en mai 2025 sur l'utilisation d'armes chimiques en 2024, soulignant que le Conseil de Souveraineté Transitoire a promulgué la décision n° (2025/139) et qui a conduit à la formation d'une commission technique regroupant des experts de l'Agence nationale de l'interdiction des armes chimiques, des cadres médicaux, de la médecine légale, des preuves criminelles et d'autres organismes nationaux concernés en représentant dans la fourniture d'armes sophistiquées et de mercenaires à travers les frontières occidentale et nord-occidentale, comme l'ont documenté les rapports des Nations unies et la presse d'investigation internationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La délégation du Soudan s'est déclarée satisfaite du consensus atteint sur le projet de budget de l'Organisation pour les années 2026-2027, espérant que cela contribuerait à soutenir la mise en oeuvre des programmes de l'Organisation, en particulier la septième phase du Programme spécial pour l'Afrique.

Elle a également apprécié les efforts déployés pour choisir un nouveau Directeur général consensuel pour l'Organisation, saluant le professionnalisme et la compétence de tous les candidats, en souhaitant le plein succès au Directeur général, qui recevra l'approbation unanime du Conseil.

Dans un autre contexte, la délégation a salué le progrès réalisé dans le dossier syrien et la coopération continue entre le gouvernement syrien et le Secrétariat technique. Elle a également apprécié le rôle positif de l'État frère du Qatar dans le soutien à la mise en oeuvre de la Convention et la promotion du dialogue entre les États membres.

La délégation a conclu son communiqué en rappelant la souffrance humaine dans les territoires palestiniens occupés, en condamnant l'utilisation du phosphore blanc pour ses propriétés chimiques comme arme par les forces d'occupation, en appelant l'Organisation et les États membres à jouer leur rôle pour mettre fin à ces violations et à la souffrance du peuple palestinien.