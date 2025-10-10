Soudan: Mission d'experts de l'OMS conclu sa visite à Gadarif

9 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La mission d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé, conduite par le Dr Nael Ibrahim et la Dr Omaima Abdallah, a conclu sa visite dans l'État de Gadarif, effectuée dans le cadre de l'évaluation du système de surveillance des maladies évitables par la vaccination.

À la fin de la visite, la délégation a rencontré le directeur général du ministère de la Santé et du Développement social et ministre par intérim, le Dr Ahmed Al-Amin Adam, en présence du directeur de la santé primaire et du responsable du Programme élargi de vaccination, pour présenter les résultats et les observations de terrain.

L'évaluation a couvert plusieurs localités et centres de santé afin d'examiner les performances du Programme élargi de vaccination, d'identifier les points forts et les défis, et de proposer des mesures d'amélioration.

Le directeur général a salué le soutien constant de l'OMS et souligné l'importance du renforcement de la coordination entre les services de vaccination et les urgences sanitaires, ainsi que de l'amélioration des aspects logistiques, notamment la chaîne du froid, pour assurer la durabilité du programme.

