Ile Maurice: Comment opèrent les trafiquants de drogue ?

Les récentes opérations menées par les forces de l'ordre mettent en lumière des méthodes de plus en plus sophistiquées employées par les réseaux de trafiquants qui alimentent Maurice en stupéfiants. Si les saisies réalisées témoignent d'une lutte constante, les trafiquants, eux, semblent toujours avoir une longueur d'avance.

Selon un agent de la Financial Intelligence Unit (FIU), la majorité des cargaisons de drogue arrivent par la mer. Les trafiquants utilisent souvent des embarcations qui jettent la marchandise à la mer, loin des côtes. Des plongeurs sont ensuite dépêchés pour aller repêcher les ballots et les ramener discrètement à terre. Une fois récupérées, les cargaisons sont déplacées à l'intérieur de l'île à l'aide de véhicules banalisés ou, afin de brouiller les pistes et éviter toute traçabilité.

«Tekwan»

Sur le territoire, les stupéfiants sont ensuite dissimulés dans des caches appelées «tekwan» en créole. Ces lieux de stockage peuvent être aménagés dans des maisons ou sur des terrains en friches. L'agent de la FIU explique qu'il est particulièrement difficile pour les autorités de repérer ces dites tekwan, car elles sont souvent situées dans des endroits ordinaires et changent fréquemment d'emplacement. Certaines sont même conçues avec des compartiments secrets ou des systèmes de camouflage ingénieux, rendant leur découverte quasi impossible sans information précise.

Lorsque vient le moment de distribuer la drogue, les trafiquants redoublent de prudence. Il n'est pas rare qu'ils louent de grands bungalows très sécurisés, avec de hauts murs, des caméras et parfois même des clôtures électriques. Ce choix stratégique leur permet de ralentir l'intervention des policiers et de réduire les soupçons liés aux allées et venues. D'autres trafiquants des faubourgs, habitent des maisons fortifiées, souvent reconnaissables à leurs grandes murailles en pierre et à leurs dispositifs de sécurité impressionnants.

Un officier de la police, invité récemment sur un plateau de l'express, a reconnu que les trafiquants de drogue sont aujourd'hui beaucoup plus avancés que les forces de l'ordre sur le plan technologique et logistique. «Ils ont les moyens financiers pour s'acquérir des technologies de dernière génération, capables de déjouer nos opérations», a-t-il confié. Selon lui, certains réseaux disposent de systèmes de vidéosurveillance ultra-sophistiqués, de brouilleurs de signal, de radars, voire de moyens de communication cryptés, alors que la police, elle, doit souvent attendre un vote budgétaire avant de pouvoir obtenir de nouveaux équipements. Cette différence de moyens crée un déséquilibre majeur dans la lutte contre le trafic.

Les trafiquants fonctionnent selon une organisation hiérarchisée : les importateurs, les logisticiens, les stockeurs et les revendeurs de rue. Chaque niveau a son rôle et les communications entre eux sont limitées afin de réduire les risques d'arrestation en chaîne. Les transactions s'effectuent souvent via des intermédiaires ou à travers des applications sécurisées, rendant les enquêtes particulièrement complexes.

Face à cette réalité, la police, la garde-côtes, la Mauritius Revenue Authority et l'Anti Drug and Smuggling Unit multiplient les opérations conjointes. Des saisies régulières en mer et sur terre montrent la vigilance des autorités, mais les trafiquants, eux, adaptent sans cesse leurs méthodes. C'est un combat permanent où chaque camp tente de devancer l'autre, parfois au prix d'une course technologique.

À Maurice, le trafic de drogue ne repose plus uniquement sur la clandestinité ou la ruse : il s'appuie désormais sur une véritable structure logistique, des investissements lourds et une maîtrise des technologies modernes. Entre tekwan invisibles et bungalows fortifiés, les trafiquants perfectionnent leurs stratégies, tandis que les forces de l'ordre, limitées par les moyens, poursuivent une bataille de longue haleine contre un adversaire aussi riche qu'ingénieux.