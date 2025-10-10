Ile Maurice: Sharma Reedoye, un entraîneur de football dévoué au service des jeunes

À 41 ans, Sharma Reedoye n'est pas seulement enseignant à l'école primaire de Grand-Baie : il est aussi un entraîneur de football passionné et engagé. Son parcours combine harmonieusement ces deux vocations, lui permettant d'avoir un impact positif sur la vie de nombreux jeunes de sa localité.

En tant qu'enseignant, Sharma considère depuis toujours l'éducation comme un pilier essentiel dans la formation de ses élèves. Mais sa passion pour le football l'a poussé à aller plus loin : en octobre 2022, il y a trois ans, il a fondé le Red Waves Sports Club avec un ami de confiance. Son objectif ? Encourager les jeunes à pratiquer le sport tout en leur inculquant de vraies valeurs telles que la lutte contre la drogue et la violence. Il privilégie une approche éducative et humaine, où la patience et le respect des règles sont primordiaux.

Sa philosophie en tant que coach

Pour Sharma, le coaching ne se limite pas à l'aspect sportif. Son but est de faire naître chez les jeunes l'amour du sport, de les maintenir en bonne santé tout en développant leurs compétences sociales. Il insiste sur la nécessité de comprendre ce qui se passe dans leur tête afin de mieux les accompagner.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«La patience et la persévérance sont essentielles», confie-t-il. «Je suis ami avec mes joueurs, mais je reste ferme sur les règles.»

Cette discipline, il l'applique également dans son métier d'enseignant, où il encourage ses élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Sharma souligne que pour motiver les joueurs dans les moments difficiles, un véritable travail psychologique est nécessaire : «Parfois, il faut les challenger pour qu'ils puissent se dépasser.»

Gérer les conflits dans l'équipe

Les conflits sont inévitables dans un groupe, mais Sharma privilégie une approche fondée sur la communication et la discipline. Pendant les entraînements, seul le coach a le droit de parler afin de maintenir un climat respectueux. Le club organise également des activités telles que des prières, des actions de dons ou des séances de team building. À noter que toutes ces initiatives sont financées par les contributions des membres, sans sponsors, afin de renforcer le sentiment d'appartenance au groupe.

Pour Sharma, «le plus beau moment pour un entraîneur, c'est lorsque ses jeunes mettent en pratique ses conseils, notamment après une victoire». Voir ses joueurs heureux lui procure une immense satisfaction. Il vit aussi ces moments de fierté en constatant les progrès et la réussite de ses élèves, tant sur le plan personnel que social.

Être entraîneur demande du temps, de la patience et beaucoup de courage. Sharma affirme que sa passion pour le sport, associée à sa persévérance, lui permet d'affronter chaque jour les défis liés à l'encadrement des jeunes - notamment ceux de la génération Z, qu'il considère comme exigeante mais pleine de potentiel.