Afrique de l'Est: Le Premier ministre Abiy a conclu sa participation au 24e Sommet du COMESA

Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a achevé sa participation au 24e Sommet de l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement du COMESA avant de regagner Addis-Abeba.

Lors de son intervention, il a insisté sur la nécessité urgente d'une transformation numérique pour stimuler la croissance du continent et façonner l'avenir de l'Afrique.

« L'Afrique se trouve à un tournant décisif, alors que la technologie progresse à un rythme sans précédent, transformant les économies, rapprochant les sociétés et favorisant une prospérité partagée. Pour notre continent, le moment n'est plus à l'attente », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a souligné que la transformation numérique représente une occasion historique pour l'Afrique de réinventer son modèle économique :

« Il s'agit de bâtir des infrastructures publiques numériques permettant aux citoyens de prouver leur identité, d'effectuer des paiements sécurisés, d'accéder facilement aux services essentiels et d'interagir au-delà des frontières. »

Abiy Ahmed a également mis en avant les avancées significatives de l'Éthiopie dans ce domaine à travers son plan national Éthiopie numérique 2030, qui vise une transformation numérique inclusive.

« Nous avons numérisé des centaines de services publics, les rendant accessibles sans obstacles ni lourdeurs administratives. Notre système d'identité numérique couvre aujourd'hui plus de 25 millions de personnes, jetant les bases de la confiance et de l'efficacité dans les relations entre l'État, les entreprises et les citoyens », a-t-il précisé.

Il a conclu en indiquant que l'écosystème éthiopien des paiements numériques a traité près de quatre milliards de transactions au cours de l'année écoulée, pour une valeur estimée à environ 100 millions de dollars américains.