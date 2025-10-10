Tunisie: Le pays salue l'accord de cessez-le-feu et met en garde contre de nouvelles violations à Gaza

9 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Dans un communiqué rendu public jeudi soir, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que la Tunisie réaffirme une nouvelle fois sa position constante et de principe en soutien aux luttes du peuple palestinien et à son droit à l'autodétermination. Elle exprime sa satisfaction quant à l'accord de cessez-le-feu conclu à Gaza, après deux années de crimes de génocide systématiques ayant provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent.

La Tunisie salue la résilience du vaillant peuple palestinien et rend hommage à ses sacrifices précieux ainsi qu'au sang pur versé face à la machine de mort et de destruction sioniste, pour défendre son droit à la libération et à l'émancipation totale.

Tout en saluant les efforts arabes et internationaux ayant permis d'aboutir à cet accord, la Tunisie met en garde contre les risques d'un nouvel irrespect des engagements par l'entité sioniste. Elle appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités en garantissant la pérennité du cessez-le-feu à Gaza, en levant totalement le blocus, et en accélérant l'octroi au peuple palestinien de son droit immédiat à recevoir l'aide humanitaire et à reconstruire sa terre, de manière à assurer les conditions d'une vie digne, sécurisée et respectueuse de sa dignité.

La Tunisie souligne également que la conclusion d'un accord de cessez-le-feu ne doit pas occulter la responsabilité de la communauté internationale à poursuivre les responsables de l'entité occupante afin de les traduire en justice pour les crimes de génocide et de persécutions collectives commis. Elle réaffirme son rejet catégorique de toute tentative visant à déplacer le peuple palestinien frère de sa terre et à liquider sa juste cause.

La Tunisie renouvelle enfin son soutien inconditionnel aux luttes légitimes du peuple palestinien pour la récupération de ses droits historiques inaliénables et imprescriptibles, ainsi que pour l'établissement de son État indépendant, pleinement souverain, sur l'ensemble du territoire palestinien, avec al-Qods comme capitale.

