Tunisie: Lancement du Balloons Event Show, un festival inédit de montgolfières dans le sud

La Tunisie s'apprête à accueillir la première édition du Balloons Event Show, un festival international de montgolfières qui se déroulera du 24 octobre au 1er novembre dans trois destinations phares du sud : Djerba, Douz et Tozeur. Cet événement d'envergure promet un spectacle aérien spectaculaire mêlant montgolfières, paramoteurs et drones, illuminé par les couleurs chatoyantes des brûleurs au lever et au coucher du soleil.

Organisé dans le cadre du lancement de la saison du tourisme saharien, le festival vise bien au-delà de l'animation visuelle. Il constitue un outil stratégique de marketing territorial destiné à renforcer l'attractivité des régions de Kebili, Douz, Medenine et Tataouine. Mohamed Mehdi Haloui, directeur général de l'Office National du Tourisme Tunisien, a souligné que cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de diversification des produits touristiques, en mettant l'accent sur le ballooning, la photographie aérienne et l'éco-tourisme, ouvrant ainsi des perspectives pour un marché de niche en plein développement.

L'événement servira également de plateforme de réflexion sur les enjeux et solutions liés au tourisme en Tunisie. Dorra Miled, présidente de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie, a insisté sur l'importance de la synergie entre secteurs public, privé et associatif pour promouvoir le tourisme saharien, tandis qu'Ahmed Bettaieb, président de la Fédération des Agences de Voyage et de Tourisme, a mis en avant le potentiel de cette manifestation à prolonger la saison touristique et à diversifier l'offre au-delà du traditionnel tourisme balnéaire.

Avec la participation d'équipes internationales de pilotes et la mise en avant de nouvelles niches touristiques, le Balloons Event Show se profile déjà comme un rendez-vous incontournable. Sa première édition marque le début d'une tradition qui pourrait attirer des milliers de visiteurs chaque automne, tout en consolidant la position de la Tunisie comme destination méditerranéenne innovante et diversifiée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn