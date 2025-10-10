Tunisie: La BEI réaffirme sa volonté de soutenir le pays sur le plan financier et technique

9 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh s'est entretenu, jeudi, avec Ulrich Brunnhuber, chef de division « Secteur public - Voisinage méridional » à la Banque européenne d'investissement (BEI), en visite de travail à Tunis.

Cette rencontre a porté sur l'état d'avancement des programmes de coopération financière et technique, ainsi que sur les perspectives et les opportunités disponibles pour renforcer davantage cette coopération dans la période à venir.

A cette occasion, Abdelhafidh a exprimé sa satisfaction quant aux relations privilégiées entre la Tunisie et la BEI, soulignant la volonté de les consolider dans le cadre du plan de développement 2026-2030.

Le ministre a également mis l'accent sur l'importance du dialogue entre les deux parties afin d'apporter plus de flexibilité aux programmes et opérations de financement.

Pour sa part, le responsable européen a évoqué la solidité de la coopération et du partenariat entre la Banque et la Tunisie, exprimant la détermination de les renforcer davantage sur les plans financier et technique au cours de la prochaine période, dans un esprit de respect et de confiance mutuels.

