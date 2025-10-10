C'est dans une ambiance bon enfant que nos internationaux poursuivent leur préparation en prévision de la rencontre de demain contre Sao Tomé et Principe.

Assurer la qualification au Mondial depuis la précédente journée des éliminatoires semble avoir fait beaucoup de bien aux camarades de Hannibal Mejbri. Une qualification ramenée de Malabo grâce au but de la victoire devant la Guinée équatoriale, marqué dans le temps additionnel par Mohamed Ali Ben Romdhane à la faveur d'un joli assist de Firas Chaouat. Un match lors duquel les Tunisiens ont cravaché si dur au point qu'au moment où on a fini par perdre espoir et alors que l'arbitre s'apprêtait à siffler la fin des débats, le miracle a eu lieu.

Aujourd'hui, Firas Chaouat, Mohamed Ali Ben Romdhane et Aymen Dahmen, pour ne citer qu'eux, ont le droit de savourer cette qualification obtenue au terme d'un périple aux conditions climatiques difficiles.

Au Stade annexe de Radès où s'est déroulée la séance d'entraînement de mardi, la première de ce stage où le groupe était au grand complet, l'ambiance était plutôt décontractée. Tout le monde avait le sourire et les joueurs ont bien raison de profiter de ce rassemblement sans véritable pression.

Le seul enjeu des deux matchs restants des qualifications au Mondial 2026 est de défendre le prestige de l'équipe nationale avec pour but fixé de préserver l'invincibilité et d'améliorer le classement Fifa.

A noter qu'une partie de la séance d'entraînement de mardi a été axée en partie sur le volet physique, sans trop forcer tout de même. Le volet tactique a pris le dessus depuis hier.

La CAN, c'est maintenant !

Sur le plan sportif, il est important de laisser cette bonne impression autour de la sélection. C'est dire qu'être sereins et décontractés est une bonne chose, à condition d'éviter un éventuel fléchissement. De plus, les deux dernières rencontres des qualifications à la Coupe du monde 2026, demain (17h00) contre São Tomé et Principe et lundi prochain (14h00) face à la Namibie, constituent deux tests grandeur nature pour préparer la CAN.

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue la coupe arabe et la Coupe d'Afrique des Nations, et s'y préparer dès maintenant, d'autant que l'objectif de la qualification au Mondial a été atteint. Et puis, la CAN : voilà une échéance de grande envergure dans laquelle nous n'avons pas vraiment brillé ces dernières années et que la disputer au Maroc, dans un pays géographiquement proche qui offre des similitudes climatiques, nous offre l'opportunité de pouvoir retrouver une place de choix sur l'échiquier continental, à condition de bien aborder ce tournoi.

Le Malgache Avombaiana au sifflet

La CAF a désigné un corps arbitral malgache pour officier le match Sao Tomé et Principe-Tunisie qui se déroulera demain à l'Olympique de Radès. L'arbitre central Rakato Juana Andofetra Avombaiana sera assisté par Andriana Rivelo Dimbiliana et Ibena Nteinaina Brudo Ronuld. Le quatrième arbitre sera Zafimahatoh Arnand.