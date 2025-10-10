Tunisie: CA - Oussama Chrimi enfin qualifié - La fin du calvaire

Le Libyen est opérationnel à partir du match face à l'USM.

Après plus de deux mois de flou et d'intox, le milieu libyen Oussama Chrimi a été qualifié par la Fifa. Le CA l'avait signifié officiellement, même si l'information a été déjà relayée quelques jours auparavant par des personnes proches du bureau directeur clubiste. Une très longue attente pour le club et pour le joueur lui-même qui s'entraîne depuis deux mois avec l'équipe sous la direction de Faouzi Benzarti, sans pouvoir disputer la moindre minute.

A l'origine, un bras de fer juridique avec son ex-club, Asswihly. En fin de contrat, Chrimi a débarqué au CA en tant que joueur libre. Mais c'était une affaire pas très claire car, à ce moment, son ex-club est monté au créneau et refusé la transaction. L'argument ? Un éventuel avenant signé par Chrimi en vertu duquel il prolonge son bail d'une année.

Le joueur a nié avoir signé un tel document. Et comme le cas Kinzumbi, la saison dernière, un feuilleton de contacts avec la Fifa pour une qualification provisoire, mais étant donné les pressions politiques en Libye exercées par les dirigeants du club d'Asswihly, la Fédération libyenne a laissé traîner le dossier pendant deux mois.

Chrimi a invoqué une falsification de l'avenant en question, les preuves étaient solides, mais, encore une fois, les dirigeants de la fédération ne voulaient pas agacer le club influent de Misrata. Résultat, beaucoup de temps perdu, et aussi cette habituelle lenteur des procédures auprès de la Fifa qui a pris tout son temps pour statuer sur ce litige.

Ce n'est pas encore clos, car la Fifa a voulu enfin permettre au joueur de jouer, mais les indices et les documents en sa disposition montrent que la Fifa est du côté de Chrimi. Asswihly devra accepter cette sentence, et même un recours n'aura pas de chance car le dossier du CA et de Chrimi est solide. Sur le plan sportif, le joueur accuse un terrible manque de compétition. Est-il prêt pour jouer à son niveau, lui qui jouait en cours de saison avec la sélection libyenne ? C'est à Benzarti de voir.

Chrimi est un milieu défensif relayeur qui a un bon placement, qui sait couper les trajectoires de balle et relancer avec finesse. C'est un joueur qui peut, en étant en pleine possession de ses moyens, prêter main-forte à l'entrejeu défaillant du CA. Pour conclure, les dirigeants clubistes prouvent encore une fois qu'ils ne savent pas recruter. Un joueur qui traîne pendant deux mois avant d'être qualifié, c'est un peu raté comme manière d'opérer.