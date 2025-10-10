Tunisie: Présidence du CAB - Mohamed Larbi pour deux mois...

Le vide administratif n'aura finalement duré qu'une semaine !

A défaut d'un président élu à la tête du CAB, un comité provisoire a été mis en place pour gérer les affaires du club et le mener jusqu'à une nouvelle élection programmée, si tout se passe comme prévu, dans le courant du mois de décembre 2025. En effet, c'est dans le bureau du gouverneur de Bizerte que la décision a été prise en présence du président du comité des Sages, Me Saïd Lassoued, et le principal concerné, en l'occurrence, Mohamed Larbi, figure sportive très connue dans le milieu du football pour avoir été pendant longtemps à la tête de la Ligue nationale de football.

Tout le monde, autour de la famille cabiste, a poussé un ouf de soulagement à la découverte du nom de la personnalité qui dirigera le club nordiste pour les deux mois à venir. Ce n'était pas évident du tout quand on sait que, il y a à peine une semaine, aucun candidat ne s'était présenté à la candidature de la présidence du CAB. Le nouveau responsable ne sera pas dépaysé du tout puisque les membres de l'ancienne équipe dirigeante sont reconduits à leurs postes respectifs.

Président : Mohamed Larbi

Vice- président : Mohamed Ridha Cherif

Secrétaire général : Aymen Jaziri

Secrétaire général adjoint : Mohamed Yassine Bellegha

Trésorier : Marwan Ghali

Trésorier- adjoint : Nizar Baratli

Ceci étant, il va falloir maintenant , dans les semaines, voire les jours qui viennent, qu'un candidat à la présidence du club se manifeste si l'on désire éviter de nouveau le vide au niveau administratif. Il ne faut pas oublier que le CAB se trouve dans une situation délicate pour la simple et bonne raison qu'il a de nombreux engagements, notamment financiers, à honorer dans les mois à venir sous peine de lourdes sanctions...

Espérons qu'il s'agit là d'un début de délivrance!