Tunisie: 5e édition du Circuit Théâtre de Siliana - Les écoles dans le giron de la création

Le « Circuit Théâtre » de Siliana en est à sa 5e édition. Une louable tradition s'est donc installée progressivement permettant aux écoliers des localités de la ville de Siliana de s'initier au théâtre en participant à des ateliers et en assistant à des représentations de pièces destinées au jeune public. La 5e édition a démarré le 5 octobre et se poursuivra jusqu'au 10 du même mois.

C'est à l'initiative du Centre des arts dramatiques et scéniques de Siliana que s'organise le «Circuit Théâtre» dans le but de préparer la jeune génération à s'intéresser aux activités artistiques et à devenir un futur public éclairé et pourquoi pas générer de nouveaux artistes. Un travail de fond qui nécessite enthousiasme, énergie et détermination, ce qui ne manque pas aux organisateurs de cette manifestation.

La programmation de ce «Circuit Théâtre» prône la décentralisation dans des zones où il y a absence d'infrastructure capable d'accueillir des représentations et fournir les outils d'initiation aux spectacles. Il s'agit donc de promouvoir les créations théâtrales auprès d'un public de spectateurs dont l'objectif consiste à assurer les mêmes chances que ceux des grandes villes, et ce, en allant à la rencontre des jeunes dans leur environnement quotidien, à savoir l'école.

Ce droit à la chose artistique est un puissant vecteur d'ouverture d'esprit critique permettant à ces jeunes éloignés des circuits culturels de découvrir un monde imaginaire qui contribue à développer leur réflexion et nourrir leur expression pour leur éviter toute déviation vers des activités illicites. Cette démarche éducative est un exemple à suivre par tous les autres gouvernorats.

Cette 5e édition s'intéressera essentiellement à quatre zones rurales : Bourouis, Krib, Gaâfour et El Aroussa qui bénéficieront d'une programmation alliant théâtre, musique et atelier d'initiation. C'est à l'école primaire de la localité du Krib que le la a été donné avec un concert de la «Chorale El Bouhaïra», suivi de la pièce «L'ami du livre» de Hamza Ben Aoun ainsi que «Du retour de l'école» de Yahia Faydi, précédé d'un atelier consacré aux jeux dramatiques à l'école Awled Youssef.

Le programme s'étale sur quatre jours et comprend également les pièces : «L'intelligent comprend dès le premier signe» de Monoom Chouayet (école Wed El Araâr), «Le papillon blanc» de Walid Khadhraoui (école Aïn Zrig), «Le royaume de l'éternité» de Hatem Maroub (école 2 mars 1934 à Dhaouet), «Les fourmis et la paix » de Hassen Sellami (école Dakhaniya Jadida), «Un bel imaginaire » de Mohamed Lakhouas (école Médine) et la clôture de ce cycle avec «Le petit prince» de Taher Issa Belarbi (école Borj Messaoudi).

«Si on ne va pas au théâtre, le théâtre vient vers vous». Voilà un slogan qui sied parfaitement à ce «Circuit Théâtre» de Siliana qui est une leçon de partage et de rencontre créant des liens sociaux forts et riches en émotion.