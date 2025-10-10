Tunisie: Un magazine américain classe Tunis parmi les plus belles villes méconnues du monde

9 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La capitale tunisienne s'invite dans un prestigieux classement international. Le magazine américain AOL a désigné Tunis comme l'une des trois destinations les plus spectaculaires et méconnues que les voyageurs du monde entier négligent encore à tort. Elle se hisse ainsi à la deuxième place, juste derrière Vienne (Autriche) et devant Port Douglas (Australie).

Selon le média, ces destinations figurent parmi celles qui "échappent souvent au radar du voyageur moyen", bien qu'elles offrent une expérience unique mêlant histoire, culture et beauté naturelle. Tunis se distingue ainsi par son authenticité préservée et son charme méditerranéen, loin du tumulte des métropoles touristiques saturées comme Marrakech ou Le Caire.

Une capitale riche en histoire et en contrastes

Implantée sur la rive sud de la Méditerranée, Tunis se présente comme un musée à ciel ouvert, où se côtoient les traces des grandes civilisations. À quelques minutes du centre, les ruines de Carthage rappellent la grandeur romaine, tandis que la médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, dévoile un labyrinthe de ruelles animées, de souks parfumés et d'artisanat traditionnel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le magazine salue en outre la cohabitation harmonieuse entre modernité et patrimoine, un équilibre rare qui fait de Tunis une ville vivante mais encore épargnée par le surtourisme. "Ici, les visiteurs peuvent explorer sans la foule, dans une atmosphère apaisante et authentique", souligne l'article.

La même source ajoute que Tunis se distingue aussi par son mélange d'influences arabes, françaises et méditerranéennes, qui lui confère une identité singulière et un rythme de vie unique. Ce brassage culturel se reflète dans son architecture, sa gastronomie et son art de vivre, faisant de la ville une destination sensorielle et inspirante.

Une redécouverte méritée

Malgré sa popularité régionale, notamment auprès des voyageurs algériens, libyens et européens, la capitale tunisienne demeure encore discrète sur la scène touristique mondiale. Les autorités du tourisme misent désormais sur cette reconnaissance internationale pour attirer de nouveaux visiteurs, en particulier venus d'Asie et d'Amérique du Nord.

En inscrivant Tunis parmi les destinations " à couper le souffle", AOL contribue à repositionner la ville comme un joyau méditerranéen à (re)découvrir. Une distinction qui renforce le potentiel de la Tunisie en tant que destination culturelle et durable, prête à séduire un public en quête d'authenticité et d'émotion.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.