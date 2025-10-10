Tunisie: Un magazine américain classe Tunis parmi les plus belles villes méconnues du monde

La capitale tunisienne s'invite dans un prestigieux classement international. Le magazine américain AOL a désigné Tunis comme l'une des trois destinations les plus spectaculaires et méconnues que les voyageurs du monde entier négligent encore à tort. Elle se hisse ainsi à la deuxième place, juste derrière Vienne (Autriche) et devant Port Douglas (Australie).

Selon le média, ces destinations figurent parmi celles qui "échappent souvent au radar du voyageur moyen", bien qu'elles offrent une expérience unique mêlant histoire, culture et beauté naturelle. Tunis se distingue ainsi par son authenticité préservée et son charme méditerranéen, loin du tumulte des métropoles touristiques saturées comme Marrakech ou Le Caire.

Une capitale riche en histoire et en contrastes

Implantée sur la rive sud de la Méditerranée, Tunis se présente comme un musée à ciel ouvert, où se côtoient les traces des grandes civilisations. À quelques minutes du centre, les ruines de Carthage rappellent la grandeur romaine, tandis que la médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, dévoile un labyrinthe de ruelles animées, de souks parfumés et d'artisanat traditionnel.

Le magazine salue en outre la cohabitation harmonieuse entre modernité et patrimoine, un équilibre rare qui fait de Tunis une ville vivante mais encore épargnée par le surtourisme. "Ici, les visiteurs peuvent explorer sans la foule, dans une atmosphère apaisante et authentique", souligne l'article.

La même source ajoute que Tunis se distingue aussi par son mélange d'influences arabes, françaises et méditerranéennes, qui lui confère une identité singulière et un rythme de vie unique. Ce brassage culturel se reflète dans son architecture, sa gastronomie et son art de vivre, faisant de la ville une destination sensorielle et inspirante.

Une redécouverte méritée

Malgré sa popularité régionale, notamment auprès des voyageurs algériens, libyens et européens, la capitale tunisienne demeure encore discrète sur la scène touristique mondiale. Les autorités du tourisme misent désormais sur cette reconnaissance internationale pour attirer de nouveaux visiteurs, en particulier venus d'Asie et d'Amérique du Nord.

En inscrivant Tunis parmi les destinations " à couper le souffle", AOL contribue à repositionner la ville comme un joyau méditerranéen à (re)découvrir. Une distinction qui renforce le potentiel de la Tunisie en tant que destination culturelle et durable, prête à séduire un public en quête d'authenticité et d'émotion.