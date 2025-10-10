Tunisie: Textile et habillement - Le cap à l'export maintenu

A fin août 2025, les exportations du secteur dépassent les six milliards de dinars. Une performance qui illustre la résilience et la montée en gamme de l'industrie tunisienne, malgré un environnement mondial tendu et la concurrence accrue de pays comme l'Egypte.

Selon Haythem Bouajila, président de la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement (Ftth), les exportations du secteur du textile et de l'habillement ont dépassé les six milliards de dinars au 31 août 2025. Un résultat jugé très encourageant, compte tenu du contexte économique mondial.

Bouajila, invité sur un plateau radio, a précisé que ce chiffre s'inscrit dans la continuité des performances enregistrées au cours des années précédentes, où le secteur a atteint des bilans annuels compris entre 9 et 9,6 milliards de dinars. Cette stabilité témoigne, selon lui, de la résilience de l'industrie tunisienne de l'habillement, malgré la montée d'une concurrence régionale de plus en plus marquée.

Le responsable a cité notamment l'exemple de l'Egypte, qui investit massivement dans les segments du denim et du jean, et qui représente désormais un concurrent direct pour les entreprises tunisiennes. Pourtant, la Tunisie parvient à maintenir ses positions sur les marchés internationaux, grâce à une stratégie claire de montée en gamme.

«Les produits tunisiens se distinguent aujourd'hui par leur qualité et leur spécialisation sur des niches à forte valeur ajoutée, ce qui explique leur capacité à résister face à des concurrents disposant de coûts de production plus faibles», a-t-il souligné.

Malgré ces performances à l'export, le secteur fait face à de nombreux défis structurels. L'industrie tunisienne de l'habillement, considérée comme l'une des principales locomotives de l'économie nationale, souffre, en effet, d'une pénurie croissante de main-d'oeuvre qualifiée, d'un système de transport insuffisant, ainsi que des effets négatifs du marché parallèle et de la contrebande.

Ces contraintes pèsent sur la compétitivité du secteur et freinent sa capacité à répondre à la demande croissante des donneurs d'ordre internationaux. Pour y remédier, la Ftth plaide pour des politiques publiques plus adaptées, notamment dans la formation professionnelle, la modernisation logistique et la lutte contre l'économie informelle.

Malgré ces obstacles, le textile-habillement reste un pilier stratégique de l'économie tunisienne, un secteur exportateur majeur et un employeur essentiel, symbole d'un savoir-faire reconnu à l'échelle euro-méditerranéenne.