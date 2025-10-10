Tunisie: 7e édition de « mahdia improvise » - Une passerelle de spontanéité créative

Loin des sentiers battus, du 8 au 12 octobre, la cité des Fatimides vibre au rythme d'un festival pas comme les autres, entre dialogues et expressions d'arts improvisés. Durant ces quatre jours, les festivaliers, locaux et visiteurs de cette magnifique station balnéaire, ont l'occasion d'effecteur une immersion dans une ambiance culturelle unique en son genre pour faire la découverte et s'initier à de nouvelles formes artistiques.

«L'esprit d'improvisation est un défi au sens créateur», disait le grand artiste britannique et icône du cinéma muet, Charlie Chaplin, dans son livre autobiographique «Histoire de ma vie» (titre original : «My Autobiography», Éditions Simon & Schuster, 1964). La cité des Fatimides a tout compris et fait la part belle cette année encore à l'improvisation via un festival proposant des spectacles de théâtre, des ateliers artistiques et plein d'autres activités.

Ainsi, après la réussite des six premières éditions du festival international de l'improvisation à Mahdia, en partenariat avec le commissariat régional à la culture de Mahdia, le commissariat régional à la jeunesse et aux sports de Mahdia et le Centre d'art dramatique de Mahdia, l'association «Mahdia improvise» a déjà fignolé le programme du septième opus de ce rassemblement annuel.

Pour cette année, des artistes de divers horizons seront au rendez-vous pour donner naissance à un groupe éphémère dans le but d'animer les rues de la ville de Mahdia à travers des spectacles spontanés et des canaux de brassages « vertueux », sous le signe de « la diversité et l'énergie créative de l'improvisation».

«Nous sommes convaincus qu'il faut décloisonner les arts et de la complémentarité entre les artistes. Nous provoquons ainsi les rencontres avec les artistes tunisiens et les artistes du monde entier, ce qui leur permet d'échanger leurs expériences et développer leurs réseaux», soulignent les organisateurs.

«Durant la période du festival, nous avons plusieurs objectifs majeurs : contribuer au développement de l'activité culturelle dans la ville de Mahdia; déclencher un engouement pour la culture dans ces différentes manifestations, provoquer des rencontres entre artistes, peintres, musiciens, comédiens, poètes, danseurs... locaux, de Tunisie, avec des rencontres d'artistes improvisateurs internationaux qui garantissent la mise en lumière des artistes; sensibiliser et éduquer les jeunes Mahdois aux activités culturelles; assurer la promotion des artistes et stimuler la création en provoquant de nouvelles occasions de production et de diffusion», ajoutent-ils.

Il est à rappeler que le festival «Mahdia improvise» est le fruit de synergies mises en place par «Les Replikatou» -- troupe d'improvisation théâtrale, née dans le 13e arrondissement de Paris -- et l'association mahdoise «Pensée nationale libre», qui oeuvre, entre autres, au développement culturel de la région, des liens qui les rassemblent à la cité des Fatimides sur fond d'une volonté de partage et d'échange.

Avec l'aide de la délégation régionale des affaires culturelles et la Maison de la culture de Mahdia, une première étincelle : un spectacle et un stage d'improvisation théâtrale ont pris forme en octobre 2015.

Enfin depuis la première édition de ce festival atypique en 2016, l'événement est piloté par l'association «Mahdia Improvise», dont les fondateurs oeuvrent sans relâche et se réinventent d'une édition à l'autre tout en travaillant en symbiose avec les associations locales et nationales dans le but de pérenniser cette fusion d'expressions artistiques et en consolidant le pont codisciplinaire érigé entre la Tunisie et les pays invités.

L'écrivain Isaac Asimov n'a-t-il pas dit: «Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir. Il faut aussi savoir improviser» ? Place au festival et ses matchs d'improvisations théâtrales.