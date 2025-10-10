Afrique du Nord: Des rapports exemplaires

Entre la Tunisie et l'Algérie, les rapports de coopération, de partenariat, de fraternité et de bon voisinage vont en se consolidant, en se renforçant et en gagnant en qualité, de jour en jour.

Ainsi Tunis et Alger, sous l'impulsion et la supervision continues des Présidents Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune, se distinguent-ils par la régularité des contacts entre les deux pays, le respect des dates des réunions des hautes commissions mixtes et le suivi constant des accords signés, y compris ceux qui concernent les régions frontalières.

Et ils sont nombreux les pays des régions arabe et africaine qui ne manquent aucune opportunité pour saluer l'exemplarité des relations tuniso-algériennes. Les deux pays ont réussi à résister à toutes les contraintes, plus particulièrement celles ayant un rapport direct avec les positions de principe prises par les deux pays à propos des causes de justice et de liberté.

En premier lieu, celle du peuple palestinien qui endure en ce moment la crise la plus grave de son histoire menaçant son existence même par la répression qu'il subit de la part de l'occupant sioniste au vu et au su du monde occidental et avec la bénédiction de Washington dont le président brigue le Prix Nobel de la paix, à l'instar des grands hommes d'Etat qui ont fait l'Histoire du monde.

Reçu lundi 6 octobre par le Président algérien, le ministre de la Défense, Khaled Shili, a réaffirmé l'importance que le Chef de l'Etat, Kaïs Saïed, accorde au renforcement du partenariat défensif entre la Tunisie et l'Algérie en cette période par laquelle passe la région, marquée notamment par la montée vertigineuse des trafiquants, des marchands de la mort et des dealers qui inondent quotidiennement la région de divers types de narcotiques, ce qui risque de mettre en péril l'avenir des générations montantes constituant la plus grande richesse nationale des deux pays.

La qualité des relations de bon voisinage entre la Tunisie et l'Algérie et la confiance et le respect mutuels sont autant de facteurs qui militent pour que la coordination bilatérale aboutisse aux résultats escomptés pour ce qui est de faire face, avec succès, aux menaces sécuritaires communes.

Encore une fois, la Tunisie et l'Algérie donnent l'exemple grâce précisément à la sagesse de leurs présidents et à leur clairvoyance.