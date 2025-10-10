Tunisie: Neuf universités tunisiennes dans le classement mondial Times 2026

L'Université de Tunis El Manar s'est hissée à la première place au niveau national et à la deuxième au Maghreb, derrière l'Université Mohammed VI Polytechnique du Maroc, selon le classement mondial Times Higher Education 2026 des meilleures universités. Neuf établissements tunisiens y figurent cette année.

L'Université de Tunis El Manar se positionne dans la tranche 801-1000 parmi 2191 universités issues de 115 pays. Elle est suivie par les universités de Jendouba, Manouba et Sfax, classées entre 1201 et 1500, tandis que Gabès, Carthage, Monastir, Sousse et Tunis se situent au-delà du rang 1500.

À l'échelle mondiale, l'Université d'Oxford conserve la première place pour la dixième année consécutive, portée par ses performances en recherche. Princeton atteint la troisième position ex aequo, signant son meilleur classement historique et devenant la seule université américaine à progresser cette année.

La Chine renforce sa présence dans le top 40 avec cinq universités, contre trois l'an dernier, tandis que Hong Kong enregistre un record de six établissements parmi les 200 premiers, grâce à une amélioration notable de la qualité de l'enseignement. L'Inde, de son côté, se hisse pour la première fois au deuxième rang mondial en nombre d'universités classées, derrière les États-Unis.

Le classement Times Higher Education, publié chaque année, évalue les universités à forte activité de recherche selon quatre missions fondamentales : enseignement, recherche, transfert de connaissances et ouverture internationale, à travers 18 indicateurs de performance équilibrés et comparatifs.