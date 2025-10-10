Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf exprime sa profonde tristesse et condamne avec la plus grande fermeté l'attaque survenue dans la nuit du 5 octobre 2025 contre un commissariat de police à Ségbana, dans le nord de la République du Bénin, ayant entraîné la perte tragique de plusieurs membres des forces de sécurité béninoises.

Le Président de la Commission adresse ses sincères condoléances au Gouvernement et au peuple béninois, ainsi qu'aux familles des victimes, et exprime sa pleine solidarité avec les autorités nationales en ces moments particulièrement douloureux.

Le Président de la Commission souligne la nécessité d'un engagement collectif et coordonné au niveau régional et continental pour faire face à la montée de l'extrémisme violent et de la criminalité transnationale. À cet égard, il réaffirme la disponibilité de l'Union africaine à travailler en étroite collaboration avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et les autres partenaires concernés, afin de renforcer les capacités communes de prévention, de réponse et de résilience.

L'Union africaine demeure aux côtés du peuple béninois dans sa quête de paix et de sécurité durables.

