Bénin: Communiqué du Président de la Commission de l'Union africaine sur l'attaque meurtrière contre un commissariat de police à Ségbana, en République du Bénin

10 Octobre 2025
African Union (Addis Ababa)

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf exprime sa profonde tristesse et condamne avec la plus grande fermeté l'attaque survenue dans la nuit du 5 octobre 2025 contre un commissariat de police à Ségbana, dans le nord de la République du Bénin, ayant entraîné la perte tragique de plusieurs membres des forces de sécurité béninoises.

Le Président de la Commission adresse ses sincères condoléances au Gouvernement et au peuple béninois, ainsi qu'aux familles des victimes, et exprime sa pleine solidarité avec les autorités nationales en ces moments particulièrement douloureux.

Le Président de la Commission souligne la nécessité d'un engagement collectif et coordonné au niveau régional et continental pour faire face à la montée de l'extrémisme violent et de la criminalité transnationale. À cet égard, il réaffirme la disponibilité de l'Union africaine à travailler en étroite collaboration avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et les autres partenaires concernés, afin de renforcer les capacités communes de prévention, de réponse et de résilience.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Union africaine demeure aux côtés du peuple béninois dans sa quête de paix et de sécurité durables.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter:

M. Nuur Mohamud Sheekh | Porte-parole du Président de la Commission | Commission de l'Union africaine | Courriel : SheekhN@AfricanUnion.org | Addis-Abeba, Éthiopie

Lire l'article original sur African Union.

Tagged:
Copyright © 2025 African Union. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.