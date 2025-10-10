Gabon: Hakan Kiran, Consul honoraire du pays en Turquie et homme d'affaires reçu par Odette Polo épse Pandzou

Introduite par S.E Jean Bernard Avouma, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Gabon en Turquie, M. Hakan Kiran, Consul honoraire du Gabon en Turquie et Homme d'affaires, a été reçu en audience ce mardi, 7 octobre 2025, par Mme Odette Polo épse Pandzou, Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, et du Développement Rural.

Cette audience avait pour but la signature du mémorandum d'entente entre la holding Hakan Kiran (que dirige le Consul et homme d'affaires) et le ministère d'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural, en vue de produire des poulets de chair au Gabon et des aliments devant les nourrir.

Le Ministre a dit à ses interlocuteurs qu'ils sont les bienvenus au Gabon, et ce, d'autant qu'ils viennent pour apporter leur expertise dans ce secteur agricole qui cristallise toutes les attentions en tant qu'activité phare du programme du Chef de l'Etat.

L'audience s'est terminée par la signature du mémorandum d'entente.