Cameroun: Présidentielle 2025 - Le fichier électoral officialisé à 8 millions

10 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Le Directeur Général des Élections a rendu public le fichier électoral définitif pour la prochaine élection présidentielle camerounaise. Selon le communiqué officiel, ce sont exactement 8 010 464 citoyens qui sont appelés aux urnes le 12 octobre 2025. Cette annonce marque une étape cruciale dans la préparation du scrutin.

Le corps électoral se compose de 3 716 567 femmes et 4 293 897 hommes, répartis dans 31 653 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Un détail notable concerne la diaspora camerounaise, qui représente 34 411 électeurs inscrits dans 108 bureaux de vote à l'étranger. Ces chiffres officiels, dévoilés par ELECAM, l'organe en charge de la gestion du processus, offrent une photographie précise de l'électorat.

Conformément au Code électoral, la répartition des électeurs par bureau de vote dans chaque commune est consultable depuis le 3 octobre 2025 auprès de chaque antenne communale d'ELECAM. Cette mesure de transparence électorale vise à renforcer la confiance de tous les acteurs. Pour une analyse plus détaillée, incluant la répartition par région, genre, tranche d'âge et handicap, ELECAM invite le public à consulter son site internet officiel. La précision de ces données est essentielle pour assurer un scrutin crédible et apaisé, attendu avec une grande anticipation par l'ensemble de la nation.

