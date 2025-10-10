Congo-Kinshasa: Atteinte au droit d'informer - Un journaliste agressé à Kisangani

David-Gaston Mukendi, reporter au média en ligne Kis24.info, basé à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, a été brutalement agressé, le 8 octobre, par des individus non autrement identifiés devant le bureau du gouverneur de province.

L'acte est condamné par l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) qui exige une enquête indépendante après l'agression de David-Gaston Mukendi qui constitue manifestement une atteinte au droit d'informer et d'être informé garanti par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. L'enquête devra permettre d'identifier les auteurs de cette agression et de les sanctionner conformément à la loi.

L'organisation non gouvernementale exige également la restitution immédiate et inconditionnelle du matériel de travail confisqué à ce professionnel des médias. Le journaliste, a rappelé l'Olpa, effectuait un reportage sur un rassemblement organisé par des activistes de la société civile exigeant la libération de Jedidia Mabela, membre du mouvement citoyen Lutte pour le changement, condamné à une peine d'emprisonnement de six mois par le Tribunal de paix de Kisangani/Makiso.

"Ses assaillants ont également confisqué son matériel de travail (téléphone et un trépied-caméra), accusant le journaliste de prendre les images de la répression de cette manifestation", a expliqué l'Olpa dans son communiqué du 9 octobre, précisant que l'un des assaillants serait un employé du gouvernorat.