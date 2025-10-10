Sénégal: Dakar salue l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas

Le gouvernement sénégalais a salué, jeudi, l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, estimant qu'il marque "une avancée significative vers l'apaisement des tensions au Moyen-Orient et l'allègement des souffrances humaines dans la bande de Gaza".

Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit du 8 au 9 octobre qu'Israël et le Hamas ont approuvé la première phase de son plan de paix qu'il avait proposé aux deux parties.

"Le gouvernement de la République du Sénégal salue l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, marquant une avancée significative vers l'apaisement des tensions au Moyen-Orient et l'allègement des souffrances humaines dans la bande de Gaza, peut-on lire dans un communiqué du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Selon la même source, "le Sénégal exprime sa reconnaissance aux États-Unis d'Amérique, au Qatar, à l'Egypte et à la Turquie pour leur médiation décisive, ainsi qu'aux acteurs régionaux et internationaux engagés dans la conclusion de cet accord".

Le Sénégal "appelle toutes les parties à un respect strict des engagements pris, dans un esprit de responsabilité et de retenue, afin de préserver la confiance et de consolider cette dynamique de paix".

"Fidèle à sa tradition diplomatique et en sa qualité de président du Comité des Nations unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal réaffirme son attachement à une solution juste et durable, fondée sur le droit international et la coexistence pacifique de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la sécurité et la dignité", conclut le communiqué.