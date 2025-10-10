Afrique: Le Sénégal déterminé à prendre les trois points contre le Soudan du Sud (Pape Thiaw)

Dakar — Les Lions du Sénégal sont déterminés à prendre les trois points face aux Bright Stars du Soudan du Sud pour garder la première place de leur poule et se qualifier à la Coupe du monde 2026, a assuré, jeudi, le sélectionneur de l'équipe nationale, Pape Bouna Thiaw.

Les joueurs "sont déterminés à remporter les trois points" pour que le Sénégal puisse garder la première place de sa poule et garder toutes ses chances de se qualifier à la Coupe du monde prévue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, a-t-il dit en conférence d'avant-match.

Vendredi, les protégés de Pape Bouna Thiaw affrontent l'équipe nationale sud-soudanaise pour l'avant-dernière journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde.

Quatre jours plus tard, ils vont terminer la phase des éliminatoires en recevant les Mourabitounes de la Mauritanie.

Les Lions sont leaders du Groupe B avec 18 points, soit deux de plus que les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC).

Le Sénégal est en quête de quatre points pour valider sa quatrième qualification au Mondial, la troisième consécutive.

"C'est un match de football. On s'attend à un match difficile face à une équipe du Soudan du Sud très athlétique, qui a réussi à prendre des points contre des grandes équipes. Nous sommes préparés à toutes ces circonstances", a-t-il souligné.

"Nous voulons garder notre première place, en prenant les trois points et garder notre chance de nous qualifier à cette Coupe du monde qui nous tient à coeur", a poursuivi le sélectionneur des Lions.

Les joueurs du Sénégal sont des "compétiteurs" et ont envie de retourner à la Coupe du monde, selon Pape Bouna Thiaw.

Il assure les joueurs sénégalais seront concentrés exclusivement sur le match contre le Soudan du Sud sans penser à la rencontre entre le Togo et la République démocratique du Congo.

"La pression est positive. Le résultat de la RDC ne nous intéresse pas. On se focalise sur notre match face au Soudan du Sud. Nous savons que ça ne pas être facile. Cette équipe a montré de belles choses et nous les avons bien étudiés", a poursuivi le sélectionneur national.

Les Lions du Sénégal pourront obtenir leur quatrième qualification à la Coupe du monde, en cas de victoire vendredi devant le Soudan du Sud, en comptant sur une défaite de la République démocratique du Congo face au Togo.