Sénégal: Lancement de la troisième promotion 'Femmes d'avenir', une initiative d'Eramet Grande Côte pour l'autonomisation des femmes

Dakar — La troisième cohorte du programme "Femmes d'Avenir" a été lancée jeudi à Dakar sur initiative d'Eramet Grande Côte Sénégal en vue de renforcer les capacités économiques et personnelles des femmes pour leur meilleure autonomisation, a constaté l'APS.

"C'est un programme qui a été voulu pour autonomiser la femme. Il se déroule sur trois ans et en est actuellement à sa troisième promotion. Cette initiative vise à promouvoir un développement inclusif et durable.", a indiqué Frédéric Zanklan.

Il a précisé que l'initiative cible cette année la région de Louga (nord), après deux éditions principalement axées sur les zones urbaines.

Le directeur général de l'organisation Eramet Grande Côte Sénégal présidait la cérémonie de clôture de la deuxième année du programme "Femmes d'Avenir" suivi du lancement de la troisième promotion qui se déroulera exclusivement dans la zone de Louga.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce programme initié par Eramet Grande Côte Sénégal et l'organisation Women In Africa Philanthropy (WIA) a enregistré la présence de la marraine de cette édition, la professeure Amsatou Sow Sidibé, d'autorités administratives et territoriales dont le préfet de Louga Maude Manga, de bénéficiaires, ainsi que des partenaires du projet.

Ce programme offre aux participantes des formations en gestion financière, en connaissance de soi et en leadership entre autres thématiques.

"L'objectif est de donner aux femmes les outils nécessaires pour mieux gérer leurs activités et contribuer au développement du Sénégal ", a ajouté Frédéric Zanklan.

Pour cette troisième promotion, l'entreprise mise sur une approche plus inclusive, en intégrant davantage les zones rurales où "de nombreuses femmes se battent jour et nuit pour faire avancer la cause féminine par le biais d'activités économiques".

"Dans ces zones reculées, il existe déjà des groupements bien organisés. Notre rôle, c'est de renforcer leurs compétences et de leur apporter de nouveaux outils pour maximiser l'impact de leurs activités", a déclaré M. Zanklan.

Le directeur général de l'organisation Eramet Grande Côte Sénégal a souligné que les critères de sélection des participantes varient selon les zones d'intervention, avec "une attention particulière portée aux organisations féminines déjà actives sur le terrain".

Diodio Ndour Ka, bénéficiaire de la première cohorte a insisté sur les impacts positifs enregistrés depuis le lancement du programme "Femmes d'Avenir".

Ce programme a permis de renforcer les compétences techniques et personnelles des entrepreneures sénégalaises, a souligné Mme Ka.

Elle a fait savoir que cette initiative lui a apporté "du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-vivre", tout en insistant sur l'importance du développement personnel et de la résilience dans l'entrepreneuriat féminin.

Rappelant les axes de formations du programme que sont l'éducation financière, la communication et le cadre juridique, Diodio Ndour Ka considère cette initiative d'Eramet Grande côte Sénégal comme "un levier essentiel pour promouvoir le leadership féminin et un entrepreneuriat durable au Sénégal".

De son côté, la professeure Amsatou Sow Sidibé, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) et marraine du programme "Femmes d'Avenir", a salué l'engagement de l'entreprise en faveur de l'autonomisation économique des femmes sénégalaises.

Elle a souligné l'importance de la responsabilité sociétale d'entreprise et du rôle central des femmes dans le développement socio-économique d'un pays.

Cette rencontre a servi de tribune aux différents acteurs pour aborder le lien entre droits humains, développement économique et condition féminine.

"Il faut un renforcement du réseautage entre femmes entrepreneures afin de lever les obstacles culturels, financiers et structurels en vue de procéder à la transformation de ces défis en opportunités de développement durable pour le Sénégal", a préconisé Amsatou Sow Sidibé.