Afrique: Football électronique - Le pays sera représenté dans trois disciplines

Dakar — Le Sénégal va prendre part aux qualifications africaines en ligne de la Coupe du monde FIFA eSports prévues à partir de jeudi, a appris l'APS, du président de la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA), El Hadji Mansour Sagna, plus connu sous le nom de Lord Alajiman.

La Coupe du monde de FIFAe est une compétition officielle d'eSport organisée par la FIFA. Elle se tiendra en Arabie Saoudite en décembre 2025.

"Le Sénégal confirme sa participation officielle à la FIFAe avec trois équipes nationales constituées à l'issue d'un processus de qualification rigoureux supervisé par la FESSEDA", a expliqué M. Sagna dans un communiqué parvenu à l'APS.

Le pays sera représenté dans trois disciplines : eFootball Console (PS5) - 2c2, eFootball Mobile - 1c1 et Rocket League - 3c3.

L'équipe sénégalaise est constituée par Momo Gaming et Demba Leuh. Elle est entraînée par le coach national Ibrahima Diop, alias Ibzo Gaming.

La compétition qualificative démarre jeudi, et se poursuivra jusqu'au vendredi, avec la phase retour.

Les eLions affronteront dans le groupe A, les Egyptiens, les Marocains, les Ivoiriens, les Eswatiniens, les Seychellois, les Zimbabwéens et les Comoriens.