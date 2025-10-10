Afrique: L'ambassadeur soudanais remet au DG de l'APS une proposition de mémorandum avec l'agence SUNA

Dakar — L'ambassadeur du Soudan au Sénégal, Abdelghani Abdallah, a rendu visite, jeudi, au directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Momar Diong, avec lequel il a échangé sur une proposition de mémorandum d'entente avec l'Agence soudanaise de presse (SUNA), portant sur la formation, les échanges, le soutien technique et artistique.

"Les relations entre le Sénégal et le Soudan iront en se renforçant mais particulièrement les relations entre l'Agence de presse sénégalaise et l'Agence soudanaise de presse vont également se renforcer", a déclaré M. Diong.

"Nous avons ce même type d'accord avec d'autres agences. On va accorder le suivi le plus rapide à cette question-là et voir comment matérialiser la coopération que nous voulons avoir avec l'agence soudanaise", a-t-il assuré.

Le directeur général de l'APS a salué cette initiative du diplomate soudanais visant à impulser un dynamisme nouveau aux relations entre le Sénégal et le Soudan.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Vous serez notre interprète auprès du directeur général de l'Agence soudanaise de presse pour lui dire que nous avons très bien accueilli la proposition de mémorandum et que, dans les plus brefs délais, on va y assurer un suivi pour matérialiser" ce partenariat, a indiqué M. Diong.

Les agences de presse africaines, notamment l'APS, doivent être amenées à jouer un rôle important pour donner "les bonnes informations", a pour sa part estimé l'ambassadeur de Soudan à Dakar.

"J'espère aussi un jour voir une agence africaine. Je voudrais [connaître] l'histoire du Sénégal [du point de vue d'une agence africaine]", a-t-il lancé.

La coopération entre l'APS et son homologue soudanaise va porter sur la formation dans les domaines des médias sociaux, de l'intelligence artificielle, de la publication électronique, des médias numériques, des reportages et de la lutte contre les fausses informations, selon les deux parties.

D'après cette proposition de mémorandum, les deux agences sont convenues de faire des échanges de production de vidéos traitant de questions culturelles, économiques, touristiques et sociales dans les deux pays.

Elles comptent, de cette manière, travailler à une couverture "précise et objective" des évènements importants et des manifestations officielles et populaires au Soudan et au Sénégal.