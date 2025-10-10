Sénégal: Mise en service d'un train pour élèves

Mbacké — Le préfet du département de Mbacké (centre), Khadim Hann, a annoncé, jeudi, la mise en service, cette année, d'un train reliant la commune de Touba Mosquée à Dalla Ngabou, en passant par Mbacké, pour faciliter le transport des élèves, grâce à la mobilisation de la société Les Grands trains du Sénégal (GTS).

Ce nouveau dispositif vise à faciliter le déplacement des élèves de Touba vers Mbacké et à résoudre certaines difficultés liées à leur transport, a indiqué M. Hann lors d'une réunion consacrée à cette question.

Le préfet a signalé la réalisation de ralentisseurs au niveau des haltes et la présence d'agents aux heures de circulation du train pour veiller à la sécurité des populations, notamment aux passages à niveau.

Il a assuré qu'un dispositif sécuritaire sera mis en place afin d'éviter les accidents et de protéger les passagers, en particulier les élèves.

Depuis l'année dernière, la société Les Grands trains du Sénégal travaille sur la mise en service d'une ligne reliant Touba Mosquée, Mbacké et Dalla Ngabou.

Cette année, sur autorisation du ministre, le projet va démarrer en vue de contribuer à l'amélioration du transport des populations du département de Mbacké, notamment des élèves qui constituent la cible prioritaire, a expliqué le coordonnateur du Train Touba-Mbacké-Ngabou (TMN), Abass Guèye.

Selon lui, un dispositif de quinze départs par jour est prévu, de 6 h 15 à 20 h 18, avec dix arrêts tout au long du trajet et des tarifs sociaux.

Les trains partiront de la gare de Touba pour acheminer les élèves et les populations vers Mbacké et Dalla Ngabou, a-t-il ajouté, précisant que des bus de rabattement seront mis en place à certains points du parcours.