Sénégal: Les éleveurs relogés dans un nouveau foirail le 28 octobre (Préfet)

Diourbel — Le foirail des petits ruminants de la commune de Diourbel (centre) sera délocalisé le 28 octobre prochain vers un nouveau site déjà aménagé par la municipalité, dans le cadre des opérations de désencombrement, a appris l'APS jeudi du préfet du département, Abdou Khadir Diop.

"Après avoir négocié avec tous les acteurs, nous avons convenu de délocaliser le foirail de Diourbel dans ce nouveau site le 28 octobre prochain", a-t-il déclaré lors d'une visite du site destiné à accueillir le marché à bétail.

Il a précisé que cette décision s'inscrit dans un processus engagé depuis plusieurs mois, visant à identifier un site de relogement plus adapté.

L'ancien foirail de la commune ne répondait plus aux normes et posait des problèmes de sécurité, a expliqué le préfet.

Il a indiqué que le mur de clôture, l'installation électrique et la construction d'un bloc sanitaire sont déjà réalisés.

Concernant le branchement du site sur le réseau d'approvisionnement en eau, il a assuré que "le nécessaire sera fait dans la semaine" par les services techniques compétents.

Le chef de l'exécutif départemental a par ailleurs instruit la mairie de Diourbel et la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) à procéder au désherbage du site et à l'ouverture de la voie d'accès.

Il a invité les éleveurs à prendre leurs dispositions avant la date butoir pour libérer l'ancien site du foirail.

De son côté, le président du foirail des moutons de Diourbel a dit avoir pris bonne note de la décision et s'est engagé à sensibiliser ses pairs pour rejoindre le nouveau site.

El Hadji Sow a toutefois sollicité de la municipalité la construction de hangars afin de permettre aux éleveurs de se prémunir du soleil, tout en appelant les autorités à mettre à leur disposition des camions pour le transport de leurs effets.

M. Sow a également demandé la mise en place d'un dispositif de sécurité dans le nouveau foirail, situé hors de la ville, afin d'assurer la protection des éleveurs et de leurs biens.