Sénégal: Riposte contre la FVR - Des équipements modernes de réanimation reçus par l'hôpital régional de Saint-Louis

Saint-Louis — Le centre hospitalier régional de Saint-Louis a reçu des équipements modernes de réanimation, dans le cadre de la lutte contre la fièvre de la vallée du Rift dont le premier cas a été détecté dans la région le 21 septembre dernier.

"Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de fièvre de la vallée du Rift, le centre hospitalier régional de Saint-Louis a reçu des équipements modernes de réanimation", annonce le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur le réseau social X, ex Twitter.

Ce matériel reçu de la Direction des équipements et de la maintenance (DEM) du ministère de tutelle, va contribuer à augmenter significativement la capacité d'accueil et de traitement du centre hospitalier régional de Saint-Louis, en particulier pour les cas graves, renseigne la même source.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a réaffirmé que "la priorité est de renforcer les infrastructures sanitaires pour garantir une prise en charge rapide et efficace des patients, notamment les cas critiques, afin de sauver des vies et de contenir cette épidémie", ajoute le texte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la même note, ces nouveaux équipements témoignent de l'engagement du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à protéger la santé des populations et à soutenir les structures de santé dans la lutte contre la fièvre de la vallée du Rift.

Dix-sept décès dus à la fièvre de la vallée du Rift ont été enregistrés depuis l'apparition de la maladie sur le territoire sénégalais le 21 septembre dernier.