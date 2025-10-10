Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - Les éleveurs de Mbacké invités à se référer aux services vétérinaires

Diourbel — Le chef du service départemental de l'élevage de Mbacké (centre), Malick Sall, a appelé les éleveurs à se rapprocher rapidement des services vétérinaires en cas de suspicion de maladie dans leurs troupeaux et à pasteuriser le lait avant sa consommation, pour se prémunir contre la fièvre de la vallée du Rift.

"Nous invitons les éleveurs à saisir très tôt les services d'élevage s'ils constatent des anomalies dans leurs troupeaux", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Le vétérinaire a également exhorté les éleveurs à signaler tout cas d'avortement dans leurs cheptels et à respecter les mesures sanitaires recommandées, notamment par les professionnels de la viande.

Il leur a par ailleurs demandé de pasteuriser le lait avant son utilisation et d'éviter la vente d'animaux malades.

Le chef du service départemental de l'élevage a insisté sur l'importance de l'utilisation de moustiquaires imprégnées, de la désinfection des étals et de l'organisation d'opérations de saupoudrage pour lutter contre les moustiques, vecteurs de la maladie.

Dans le département de Mbacké, a-t-il précisé, "aucun cas de fièvre de la vallée du Rift n'a pour le moment été signalé".