Sénégal: 32 kg de haschich découverts dans les bagages d'un passager !

Nouvelle prise spectaculaire à l'aéroport international Blaise-Diagne de Diass. Les agents de la Brigade du Tourisme des Douanes ont mis la main sur 59 paquets de résine de cannabis, soit 32,686 kilogrammes de haschich dissimulés dans deux valises accompagnées.

L'opération, menée le 2 octobre 2025, a permis l'arrestation d'un étranger détenteur d'une double nationalité, arrivé d'un pays asiatique et en transit vers un État frontalier du Sénégal.

L'intervention a été rendue possible grâce à des techniques de ciblage et d'investigation développées par les unités douanières de l'Aibd. Le passage des bagages au scanner douanier a immédiatement éveillé les soupçons des agents, qui ont décidé de procéder à une fouille approfondie. L'ouverture des valises par le voyageur a révélé la présence des paquets de drogue soigneusement dissimulés.

Les analyses effectuées par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique ont confirmé qu'il s'agissait bien de haschich. Le trafiquant a été remis au parquet de Mbour pour la suite de la procédure.

Cette saisie s'inscrit dans la stratégie continue de la Douane sénégalaise visant à renforcer la surveillance aux frontières et à endiguer le trafic international de stupéfiants.