Sénégal: Fii Sénégal 2025 - Un accord d'investissement de 126 milliards de fCFA signé entre l'Apix et les ICS

Le Groupe Indorama, par l'intermédiaire de sa filiale les Industries chimiques du Sénégal (ICS), a signé un accord avec l'APIX, lors du Forum Invest in Sénégal, pour un programme d'investissements stratégiques d'environ 126 milliards de francs CFA.

Ces investissements, prévus pour s'achever entre 2026 et 2028, visent, selon un communiqué des ICS reçu jeudi, à consolider le partenariat entre l'État du Sénégal et le groupe Indorama. L'objectif principal de ce plan est de soutenir la souveraineté agricole nationale et d'accélérer la transformation industrielle du pays.

Les ICS réaffirment ainsi leur engagement envers la sécurité alimentaire, la valorisation des ressources locales (notamment le phosphate sénégalais), et la création d'emplois durables.

Le programme d'investissement couvre plusieurs projets majeurs dans les secteurs des engrais, des ressources minières et des acides. Il concerne notamment, le secteur des engrais, la réhabilitation et extension de l'usine d'engrais, l'augmentation de la capacité à 400 000 tonnes par an.

Une nouvelle unité de production de phosphate en vue

Il est aussi prévu dans ce cadre un investissement de 16 milliards de FCFA et la construction d'une nouvelle unité de production de Single Super Phosphate (SSP) d'une capacité de 350 000 tonnes par an. Le coût de cette nouvelle infrastructure est évalué à 15 milliards de FCFA.

Elle va permettre, selon le document des ICS la valorisation du phosphate et des ressources minières. Au-delà, le groupe prévoit aussi la mise en place d'une unité de valorisation du phosphate par flottation. Cette unité aura une capacité annuelle de production de 400 000 tonnes, avec un montant d'investissement de 31 milliards de FCFA.

Cela même source, cet accord entre l'Apix et les ICS inclut aussi la modernisation du système de flottation et de séparation magnétique. Pour cela, il est envisagé un investissement de 15 milliards de FCFA.

Ceci va permettre le renforcement des capacités industrielles du pays avec particulièrement l'augmentation de la production d'acide phosphorique. La quantité visée est de 660 000 tonnes par an. Ceci, pour un coût de 32 milliards de FCFA.

La construction d'une nouvelle usine d'acide sulfurique annoncée

Le Groupe Indorama ambitionne dans le cadre de ce partenariat la construction d'une nouvelle usine d'acide sulfurique d'une capacité de 700 tonnes par jour. L'investissement prévu pour celle-ci est de 17 milliards de FCFA.

« Ces investissements s'alignent sur les priorités de l'Agenda national de Transformation-Sénégal 2050 », lit-on dans le document.

Ils sont perçus comme des catalyseurs majeurs de croissance économique et contribueront à renforcer la chaîne de valeur locale et à améliorer la compétitivité.

Mais aussi, ils visent à positionner durablement le Sénégal comme un acteur régional incontournable dans les engrais et la chimie de transformation. Et à avoir un impact significatif sur la création d'emplois qualifiés et le développement du secteur privé national.