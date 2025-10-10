Sénégal: CEDEAO - Cheikh Niang appelle à l'équité et à la transparence dans la répartition des postes

Le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a pris part, du 7 au 9 octobre 2025, à Abuja (Nigéria), à une série de réunions ministérielles de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) consacrées à la répartition des postes statutaires et au recrutement du personnel de l'organisation.

Durant les travaux du Comité ministériel ad hoc, puis lors de la session extraordinaire du 9 octobre, le ministre a réaffirmé l'engagement du Sénégal en faveur des principes d'équité, de transparence et d'efficacité dans la gouvernance communautaire. Il a également appelé à une approche consensuelle entre les États membres pour renforcer la cohésion et la solidarité au sein de la Cedeao.

Ces rencontres s'inscrivent dans la dynamique de réforme institutionnelle et de renforcement de la gouvernance engagée par la Communauté, dans le but d'approfondir le processus d'intégration régionale et d'assurer une représentation équilibrée des États membres au sein des instances de décision.