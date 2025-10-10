Sénégal: Cessez-le-feu Israël-Hamas - Le pays exprime ses attentes pour la paix

Le Sénégal a, dans un communiqué publié sur le site officiel du miinistère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, salué l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas. Ce qui, selon l'Institution, marque une avancée significative dans la quête de paix au Moyen-Orient.

Dans son communiqué officiel, le Gouvernement sénégalais a exprimé sa gratitude envers les États-Unis, le Qatar, l'Égypte et la Turquie pour leur rôle clé dans la médiation de cet accord, tout en saluant l'engagement des acteurs régionaux et internationaux. « Nous remercions chaleureusement ceux qui ont contribué à cette avancée, en particulier nos partenaires dans la région et au-delà, dont les efforts ont permis d'aboutir à cet accord essentiel pour la paix », a précisé le communiqué.

Le Sénégal a également appelé les parties prenantes à respecter strictement les termes de l'accord, dans un esprit de responsabilité et de retenue. Le respect des engagements pris est crucial pour maintenir la confiance entre les nations impliquées et garantir la pérennité de la paix dans la région. « Il est impératif que chaque partie respecte les conditions du cessez-le-feu pour éviter toute escalade des violences et permettre une dynamique de paix durable », a insisté le Gouvernement sénégalais.