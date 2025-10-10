Sénégal: Fièvre de la Vallée du Rift - Un décès enregistré à Linguère

9 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Abdoulaye Sadio

La fièvre de la Vallée du Rift (FVR) continue de se propager au Sénégal. À Linguère, un patient pris en charge au centre hospitalier Amadou Magatte Lô est décédé ce jeudi 9 octobre dans la soirée, a confirmé le Dr Birane Faye, médecin au district sanitaire.

Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le pays a enregistré 119 cas confirmés et 16 décès liés à cette maladie virale depuis le début de l'épidémie.

La fièvre de la Vallée du Rift est transmise principalement par les moustiques. Elle affecte aussi bien les humains que les animaux, notamment les bovins, ovins et caprins. Chez l'homme, elle se manifeste par une forte fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête et parfois des complications hépatiques ou hémorragiques. Chez les animaux, elle provoque des avortements massifs et une forte mortalité chez les jeunes.

Les autorités sanitaires appellent les populations à la vigilance : il est recommandé d'éviter tout contact avec des animaux malades ou leurs produits, et de se protéger contre les piqûres de moustiques, surtout dans les zones d'élevage.

